5 правил стильных женщин из Петербурга: они выбирают не деньги, а умный подход

Вот почему женщины в Петербурге всегда стильно выглядят

Санкт-Петербург часто называют мрачным городом. Но так говорят лишь те, кто там не бывал. На самом деле по улицам ходит бесчисленное количество стильно и модно одетых женщин, которые буквально украшают город, и язык не повернется назвать такое зрелище мрачным. Как же петербурженкам удается всегда блистать, ведь погода в Питере и правда больше располагает к практичной моде? Стилист Ольга Волконская рассказала о 5 правилах стильных женщин культурной столицы России.

Вот пять правил, которыми руководствуются при выборе образа петербурженки.

Правило №1. Не покупать вещи под событие

Жительницы Санкт-Петербурга не станут тратиться на вещь, которую наденут один раз. Если пришлось купить вещь для определенного повода, то в будущем модница будет строить гардероб на вещах "с продолжением", когда одна и та же покупка может быть использована в разных сочетаниях и жизненных сценариях. Такой гардероб станет продуманным выбором, а не набором случайных покупок.

Правило №2. Правило "трех нет"

Правило "трех нет" позволяет женщинам Петербурга избегать ненужных покупок еще во время их примерки в магазине. Так, строгое "нет" петербурженки говорят вещам, которые искажают пропорции и подчеркивают недостатки фигуры, одежде и обуви, которая давит, тянет, требует постоянного одергивания, а также вещам не по размеру. Обтягивающие вещи - это точно не для Питера, здесь такое называют "вульгарщиной".

Правило №3. Покупать, чтобы носить сейчас

Жительницы Санкт-Петербурга никогда не купят вещь "на потом". "Когда похудею", "когда перееду", "когда пригласят на свидание" - именно на будущее предпочитают выбирать вещи женщины в других городах, но петербурженки против подобных мыслей. Они выбирают одежду, подстраиваясь под реальные потребности сегодняшнего дня. Вот когда перемены произойдут - тогда они и отправятся за новой вещью.

Правило №4. Тренды - это сезонные акценты

Петербурженки на подстраивают гардероб под тренды, они лишь частично обновляют его за счет нескольких трендовых деталей, которые добавляются к уже существующей базе. Местные женщины считают главной именно базу: она формирует стиль, задает уровень образа и делает его узнаваемым.

Правило №5. Чем чаще носится вещь, тем дороже она должна быть

Обычно женщины носят нарядную дорогую вещь раз в год, а все остальное время она красуется в шкафу, как посуда "для праздников". Между тем образ в глазах окружающих формируется не тем, что вы надеваете раз в год, а тем, как вы выглядите каждый день.

"Именно базовые и повседневные вещи, такие как джинсы, обувь, верхняя одежда, сумка, трикотаж, создают о вас впечатление, а никак не вечернее платье, каким бы оно ни было", - уточняет стилист.

Следовательно, именно эти вещи и должны быть дорогими. Вернее, не дорогими, а такими, чтобы хорошо держали форму, смотрелись аккуратно, не садились после стирки. Это не всегда про "дорого" - больше про качество и про то, что выбрано с умом. Этим правилом и руководствуются питерские модницы. Зато вещи, которые носятся редко, они покупают в бюджетных магазинах. Речь про вечерние платья, клатчи, акцентные сумки, декоративную обувь.

