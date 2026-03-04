Не город, а надежный щит для русских земель: бывшая столица Древней Руси - что посмотреть и привезти

Уютный город с богатой историей и большим количеством достопримечательностей

В самой высокой части Смоленской области находится Вязьма – небольшой, но очень уютный старинный город. В прошлом он считался «городом-щитом», так как защищал русские земли от нападок врагов. Первое упоминание о Вязьме возникло в 1239 году.

За свою многовековую историю Вязьма успела побывать даже столицей государства. С 21 октября 1654 года по 10 февраля 1655 года в Москве наблюдалась вспышка чумы, из-за чего царь Алексей Михайлович принял решение временно переехать в Вязьму и сделать ее резиденцией.

Город сохранил множество достопримечательностей, которые стоит посетить каждому туристу.

Соборный холм

Здесь находится главный собор города XVII века – Свято-Троицкий. Он возведен на месте деревянного строения, которое было разрушено. В соборе можно увидеть чудотворную икону Иверской Божьей Матери.

Спасская башня

«В XVII веке в Вязьме возводят крепость. Это была мощная стена с шестью башнями. В 1812 году большую часть сооружения уничтожили французы. Уцелела только Спасская башня высотой 25 метров. Толщина ее стен у основания — 6 метров», - сообщает «КП».

Вяземский историко-краеведческий музей

Музей находится в одной из частей храма Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь можно увидеть старинные предметы быта, промыслов, картины. Главной достопримечательностью является дубовый гроб XIV века. Ему уже практически 800 лет.

Иоанно-Предтеченский женский монастырь

«Когда в 1535 году монах Герасим Болдинский, уроженец Переславля-Залесского, пришел в эти места строить монастырь, тут был сплошной дремучий лес. Самая знаменитая (занесена в список наследия ЮНЕСКО) постройка — трехшатровая церковь Смоленской иконы Божией Матери 1638 года», - рассказывает источник.

Где поесть в Вязьме

В небольшом городе нет сетевых заведений, но можно найти множество столовых, кафе, где очень вкусно кормят. Большой популярностью тут пользуются блюда русской кухни и шашлыки. Средний чек – 600 рублей.

Что привезти

Главной достопримечательностью являются вяземские пряники. Они известны с XVII века. В этом лакомстве содержится мед, поэтому перед употреблением пряник необходимо подержать в руках. Это позволит меду нагреться, что сделает вкус более ярким. Также здесь очень вкусные ржаные коврижки.

Большой популярностью у туристов пользуются изделия из витражного стекла, травяные сборы.

