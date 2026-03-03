Место с изумрудными озерами и мраморными пещерами: райский уголок находится на границе России - что здесь посетить

Недалеко от финской границы расположен горный парк «Рускеала», который ценится за удивительную природу. Это место многие туристы называют райским, так как здесь можно отдохнуть не только телом, но и душой. Именно тут находятся бывшие каменоломни, где добывался мрамор для строительства Исаакиевского собора и Зимнего дворца.

В горном парке будет интересно тем людям, которые любят природу, живописные виды, чистый воздух и полное спокойствие. Достопримечательностей здесь достаточно.

«Главный туристический объект горного парка. В XVIII-XIX веках здесь кипели работы по добыче мрамора, и в наши дни мраморные залежи до сих пор сохранились. В 2005 году Мраморный каньон стал центральной точкой, вокруг которой образовался туристический комплекс», - сообщает сайт «Рускеала тур».