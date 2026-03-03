Место с изумрудными озерами и мраморными пещерами: райский уголок находится на границе России - что здесь посетить

Недалеко от финской границы расположен горный парк «Рускеала», который ценится за удивительную природу. Это место многие туристы называют райским, так как здесь можно отдохнуть не только телом, но и душой. Именно тут находятся бывшие каменоломни, где добывался мрамор для строительства Исаакиевского собора и Зимнего дворца.
В горном парке будет интересно тем людям, которые любят природу, живописные виды, чистый воздух и полное спокойствие. Достопримечательностей здесь достаточно.
Мраморный карьер с озером
«Главный туристический объект горного парка. В XVIII-XIX веках здесь кипели работы по добыче мрамора, и в наши дни мраморные залежи до сих пор сохранились. В 2005 году Мраморный каньон стал центральной точкой, вокруг которой образовался туристический комплекс», - сообщает сайт «Рускеала тур».
Сад камней
Достопримечательность находится немного в стороне от основного маршрута. Здесь можно увидеть туры – искусственные сооружения из камней. Считается, что если самостоятельно сделать башенку из осколков мрамора и загадать желание, то оно точно сбудется. Таких сооружений здесь очень много, что привлекает туристов.
Шахты
«В недрах скал расположены штольни, шахты и пещеры. Некоторые из них доступны для посещения. Всего протяженность горных выработок насчитывает несколько километров – это настоящий подземный лабиринт. Но туристы могут пройти только в безопасные места», - рассказывает источник.
Подземное озеро
Оно расположено в одной из штолен, которая была затоплена из-за взрывов. Даже в летнее время здесь очень холодно – температура воздуха не поднимается выше +6 градусов. В этот период провал можно посещать только с инструктором. Зимой тут образуются необычные ледяные фигуры, напоминающие сталактиты.
Рускеальские водопады
На территории парка можно увидеть четыре водопада, их высота достигает 3-4 метров. Для подхода организованы деревянные настилы. Вода имеет коричневый оттенок из-за содержания торфа и железа.
Итальянский карьер
Здесь добывали мрамор итальянские мастера, из-за чего карьер и получил свое название. Он был заброшен после необдуманного использования. Взрывы производились без точных расчетов, что привело к появлению глубоких трещин. На данный момент карьер является одной из главных достопримечательностей.
