Автопродление для 28 тысяч: Смольный обновит соцсертификаты пенсионерам

В Санкт-Петербурге сертификаты по программе «Забота о людях серебряного возраста» будут продлеваться автоматически на следующий год. Об этом заявили в пресс-службе Смольного.
В 2025 году такие сертификаты на 1,5 тысячи рублей действовали год с даты выдачи.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, в марте 2026 года автоматическое продление получат свыше 28 тысяч человек, включая тех, кто оформил их в марте 2025-го. С начала проекта выдано около 143 тысяч сертификатов.
Для первого оформления нужно подать заявку через МФЦ или портал «Госуслуги Санкт-Петербурга». Требуются паспорт с пропиской в городе, СНИЛС и данные ЕКП.