Не многолетник, а дивный фейерверк цветов: превращает дачу в райский сад с июня до морозов – аромат на 1 км в округе

Опытный цветовод, эксперт Дзен-канала Procvetok (18+) Ольга Дуброва назвала эффектный многолетник, который пышно цветет с июня и до заморозков, его аромат разносится по всей округе и привлекает в сад опылителей. Многолетник устойчив к засухе и не требует особого ухода. Сеять пора уже сейчас.
По словам эксперта, речь идет о вербене. Особой популярностью пользуется ее разновидность – вербена гибридная. Кустится и цветет на полную катушку с июня до октября, не боится ни заморозков, ни жары. Из-за жесткого опушения на листьях вредители облетают вербену стороной.
Семена нужно сеять уже в начале марта. Первые всходы появятся через неделю. Цветение начнется примерно через два месяца.
Кроме того, стоит обратить внимание на вербену тонкорассеченную. Она отличается длинными побегами до 70 сантиметров и вытянутыми соцветиями. Если куст не обрезать, то многолетник посеет себя сам. Зацветает эта разновидность вербены через 50 дней после посева семян.
Самой капризной считается вербена бонарская. Семена всходят совсем не дружно или даже могут не взойти. Поэтому важно обеспечить им стратификацию и замачивание в стимуляторах. Вербена бонарская достигает высоты 1,2 метра, славится приятным ароматом и украшает сад до самой осени.
Компактностью отличается вербена жесткая. Она вырастает в высоту до 40 сантиметров и образует мощную корневую систему, благодаря чему может отлично перезимовать даже в суровых условиях. Цветет пышно и очень красиво, через 70 дней после появления всходов. Фоном к ней можно высадить цинию или тонколистные бархатцы. Получится очень жизнеутверждающая клумба.
Как посеять вербену
Семена вербены нужно сеять в небольшие стаканчики с дренажными отверстиями. Грунт должен состоять из 2 частей раскисленного верхового торфа и из 1/2 части перлита. Засыпать семена не нужно, но после посева важно накрыть пленкой, чтобы почва не пересохла. Всходы можно ждать через пару недель. Дальнейший уход заключается в поливе и досветке.
Уход за вербеной
Вербена любит солнечные участки и не переносит застоя влаги. Расстояние между растениями должно быть не менее 30 сантиметров. Вербена не нуждается в частом поливе и отлично переносит засуху. Осенью ее нужно накрыть лапником, а зимой обеспечить слой снега в 30 сантиметров. Кашпо и вазоны с вербеной нужно занести в теплое помещение.
