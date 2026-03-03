Не многолетник, а дивный фейерверк цветов: превращает дачу в райский сад с июня до морозов – аромат на 1 км в округе

Сеять нужно уже сейчас

Опытный цветовод, эксперт Дзен-канала Procvetok (18+) Ольга Дуброва назвала эффектный многолетник, который пышно цветет с июня и до заморозков, его аромат разносится по всей округе и привлекает в сад опылителей. Многолетник устойчив к засухе и не требует особого ухода. Сеять пора уже сейчас.

По словам эксперта, речь идет о вербене. Особой популярностью пользуется ее разновидность – вербена гибридная. Кустится и цветет на полную катушку с июня до октября, не боится ни заморозков, ни жары. Из-за жесткого опушения на листьях вредители облетают вербену стороной.

Legion-Media

Семена нужно сеять уже в начале марта. Первые всходы появятся через неделю. Цветение начнется примерно через два месяца.

Кроме того, стоит обратить внимание на вербену тонкорассеченную. Она отличается длинными побегами до 70 сантиметров и вытянутыми соцветиями. Если куст не обрезать, то многолетник посеет себя сам. Зацветает эта разновидность вербены через 50 дней после посева семян.

Legion-Media

Самой капризной считается вербена бонарская. Семена всходят совсем не дружно или даже могут не взойти. Поэтому важно обеспечить им стратификацию и замачивание в стимуляторах. Вербена бонарская достигает высоты 1,2 метра, славится приятным ароматом и украшает сад до самой осени.

Legion-Media

Компактностью отличается вербена жесткая. Она вырастает в высоту до 40 сантиметров и образует мощную корневую систему, благодаря чему может отлично перезимовать даже в суровых условиях. Цветет пышно и очень красиво, через 70 дней после появления всходов. Фоном к ней можно высадить цинию или тонколистные бархатцы. Получится очень жизнеутверждающая клумба.

Как посеять вербену

Семена вербены нужно сеять в небольшие стаканчики с дренажными отверстиями. Грунт должен состоять из 2 частей раскисленного верхового торфа и из 1/2 части перлита. Засыпать семена не нужно, но после посева важно накрыть пленкой, чтобы почва не пересохла. Всходы можно ждать через пару недель. Дальнейший уход заключается в поливе и досветке.

Уход за вербеной

Вербена любит солнечные участки и не переносит застоя влаги. Расстояние между растениями должно быть не менее 30 сантиметров. Вербена не нуждается в частом поливе и отлично переносит засуху. Осенью ее нужно накрыть лапником, а зимой обеспечить слой снега в 30 сантиметров. Кашпо и вазоны с вербеной нужно занести в теплое помещение.

