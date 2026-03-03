Посеяла 3 многолетника - клумба покрылась плотным цветочным ковром: капризные розы навсегда останутся в прошлом

Какие почвопокровные многолетники смогут украсить любую клумбу

Для украшения клумбы многие используют пионы и розы, но эти растения являются капризными и требовательными. Проще подобрать для сада что-то другое. Прекрасным вариантом станут почвопокровные многолетники. Они вообще не требуют ухода. Сайт «Ландшафтный дизайн» назвал несколько подходящих вариантов.

Вербейник монетчатый

legion-media

Образует сплошной ковер из побегов с небольшими листьями и желтыми цветками. В природе растет рядом с водоемами. Высота растения не превышает 2-3 см. Отлично чувствует себя как в тени, так и на солнце. Цветение начинается в мае, а заканчивается только в конце августа.

Камнеломка

legion-media

«С разрастанием камнеломка образует зеленые подушки — настолько плотные, что их трудно разворошить рукой. Любит свет и неприхотлива в выборе почв, может расти и на каменистом горном грунте. Корневая система мощная, умеет извлекать питательные вещества», - сообщает источник.

Примула

legion-media

Цветение примулы начинается в середине весны, а заканчивается к середине лета. Растение имеет разнообразные расцветки. Лучше всего размещать примулу в полутени. В засушливый период может нуждаться в поливе, но в остальное время внесение влаги не требуется. Высота растений не превышает 15 см.

Рекомендации:

«Растения не будут мешать друг другу, если их высадить на одной клумбе». «Вербейник монетчатый, камнеломка и примула подходят даже для регионов с холодным климатом. Они не требуют укрытия на зиму, так как прекрасно переживают холода под снегом».

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие растения будут цвести все лето.