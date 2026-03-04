Простуды отступают: ОРВИ и COVID в Петербурге слабеют

В Петербурге и Ленинградской области сезон ОРВИ протекает без осложнений.
По данным регионального Роспотребнадзора, на 9-й неделе 2026 года уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в городе упал на 14,1% по сравнению с прошлой неделей.
Эпидемические пороги для всего населения не превышены, грипп составляет лишь 1,65% от всех случаев ОРИ, сообщает Piter.TV.
Среди других вирусов в Петербурге преобладают SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы и парагрипп. Количество случаев COVID-19 уменьшилось на 23,1%.
В Ленобласти обстановка остается стабильной: заболеваемость ОРИ и гриппом на уровне предыдущей недели, пороговые значения в норме.
Доля гриппа — 1,1%. Основные вирусы — риновирусы, SARS-CoV-2, метапневмовирусы и РС-вирус. COVID-19 снизился на 32,3%.
В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям Петербурга тщательно мыть руки, применять антисептики, надевать маски в общественных местах и держать дистанцию.