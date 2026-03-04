Городовой / Город / Простуды отступают: ОРВИ и COVID в Петербурге слабеют
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Из 100500 сортов томатов-черри выбираю 1: Сладкие, алые, собраны в кисти по 100 штук Полезное
Когда хочется вкусного: Готовлю ужин в 1 посуде - курочку под царской шубкой Полезное
Тайник с золотом и призрак Распутина: эти и другие городские легенды загадочного Питера Вопросы о Петербурге
Каждый год на 8 марта шинкую салат "Южанка": сочный, пикантный и вкусный – улетает со стола первым Полезное
Вкуснее, чем в кофейне: вот как сделать густой горячий шоколад – на аромат сбегутся все соседи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Простуды отступают: ОРВИ и COVID в Петербурге слабеют

Опубликовано: 4 марта 2026 00:00
 Проверено редакцией
Простуды отступают: ОРВИ и COVID в Петербурге слабеют
Простуды отступают: ОРВИ и COVID в Петербурге слабеют
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin
Среди негриппозных вирусов в Петербурге лидируют SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы и парагрипп.

В Петербурге и Ленинградской области сезон ОРВИ протекает без осложнений.

По данным регионального Роспотребнадзора, на 9-й неделе 2026 года уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в городе упал на 14,1% по сравнению с прошлой неделей.

Эпидемические пороги для всего населения не превышены, грипп составляет лишь 1,65% от всех случаев ОРИ, сообщает Piter.TV.

Среди других вирусов в Петербурге преобладают SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы и парагрипп. Количество случаев COVID-19 уменьшилось на 23,1%.

В Ленобласти обстановка остается стабильной: заболеваемость ОРИ и гриппом на уровне предыдущей недели, пороговые значения в норме.

Доля гриппа — 1,1%. Основные вирусы — риновирусы, SARS-CoV-2, метапневмовирусы и РС-вирус. COVID-19 снизился на 32,3%.

В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям Петербурга тщательно мыть руки, применять антисептики, надевать маски в общественных местах и держать дистанцию.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью