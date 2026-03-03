Городовой / Полезное / Вкуснее, чем в кофейне: вот как сделать густой горячий шоколад – на аромат сбегутся все соседи
Вкуснее, чем в кофейне: вот как сделать густой горячий шоколад – на аромат сбегутся все соседи

Опубликовано: 3 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить горячий шоколад с добавлением маршмеллоу

Если вы устали или у вас испортилось настроение – приготовьте горячий шоколад. Он займет у вас не больше 10 минут времени, зато польза неоценима. Автор «Лайфхакера» Дарья Полукарова рассказала, как быстро и просто сделать горячий напиток с маршмеллоу.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • горький шоколад 70% – 70 г;
  • молочный шоколад – 30 г;
  • молоко – 450 мл;
  • сливки 33% – 75 мл;
  • молотая корица – ¼ ч. л.;
  • соль – 1 щепотка;
  • маршмеллоу.

Также для приготовления нужен сотейник – в нем вы будете варить ганаш (сливочно-шоколадную смесь).

Способ приготовления

Подогрейте в сотейнике 150 мл молока и снимите его с огня. Добавьте к молоку кусочки шоколада и, помешивая, расплавьте их. Затем влейте остальные 300 мл молока и сливки, добавьте корицу и чуть посолите.

Подогрейте молоко, постоянно его помешивая, но не доводите до кипения. При температуре выше 75 °C есть риск сворачивания шоколада, а если вы не догреете напиток, его вкус так и не раскроется.

Теперь остается только разлить напиток по чашкам и добавить сверху несколько штучек маршмеллоу.

Лайфхаки

Рецепт можно варьировать. Например, попробуйте в процессе нагревания молока добавить мяту, корицу или апельсиновую цедру.

Готовый напиток отлично сочетается не только с маршмеллоу, но и с зефиром, печеньем.

Обезжиренное молоко использовать для приготовления нельзя.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить сырные палочки.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
