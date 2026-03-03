Вкуснее, чем в кофейне: вот как сделать густой горячий шоколад – на аромат сбегутся все соседи

Если вы устали или у вас испортилось настроение – приготовьте горячий шоколад. Он займет у вас не больше 10 минут времени, зато польза неоценима. Автор «Лайфхакера» Дарья Полукарова рассказала, как быстро и просто сделать горячий напиток с маршмеллоу.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- горький шоколад 70% – 70 г;
- молочный шоколад – 30 г;
- молоко – 450 мл;
- сливки 33% – 75 мл;
- молотая корица – ¼ ч. л.;
- соль – 1 щепотка;
- маршмеллоу.
Также для приготовления нужен сотейник – в нем вы будете варить ганаш (сливочно-шоколадную смесь).
Способ приготовления
Подогрейте в сотейнике 150 мл молока и снимите его с огня. Добавьте к молоку кусочки шоколада и, помешивая, расплавьте их. Затем влейте остальные 300 мл молока и сливки, добавьте корицу и чуть посолите.
Подогрейте молоко, постоянно его помешивая, но не доводите до кипения. При температуре выше 75 °C есть риск сворачивания шоколада, а если вы не догреете напиток, его вкус так и не раскроется.
Теперь остается только разлить напиток по чашкам и добавить сверху несколько штучек маршмеллоу.
Лайфхаки
Рецепт можно варьировать. Например, попробуйте в процессе нагревания молока добавить мяту, корицу или апельсиновую цедру.
Готовый напиток отлично сочетается не только с маршмеллоу, но и с зефиром, печеньем.
Обезжиренное молоко использовать для приготовления нельзя.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить сырные палочки.