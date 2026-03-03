Вкуснее, чем в кофейне: вот как сделать густой горячий шоколад – на аромат сбегутся все соседи

Новости по теме

Наполнит сад ароматом ванили: этот многолетник заставит соседей онеметь от зависти – неприхотлив и очень красив

Перейти

Горячий лук, который меняет все: я добавил его к моркови, и теперь она имеет аромат, как у шеф-повара

Перейти

Шоколад растопил, добавил масло — и вот оно. Этот десерт с орехами подойдет к чаю: полезно, вкусно, без всякой возни

Перейти

Я нашел секрет: мелю зерна прямо перед тем, как варю в турке — и это аромат, как в лучших кофейнях

Перейти

Убрать дух козленка: диетолог раскрыла секреты, как сделать молоко вкусным

Перейти