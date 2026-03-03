Насыщенная жизнь котов Эрмитажа

Знаменитые эрмитажные коты представляют собой незримую гвардию, стоящую на страже нашего культурного наследия. Эти пушистые сотрудники Государственного Эрмитажа неустанно обеспечивают защиту Зимнего Дворца от потенциального нашествия грызунов.

Первые коты Эрмитажа

Хвостатые смотрители: как живут и работают эрмитажные коты – лучшие экспонаты музея - image 1

По историческим данным, первый кот по кличке Василий появился в Зимнем дворце во времена правления Петра I. Император доставил его из Голландии и разместил в своей резиденции. В 1724 году был издан указ, предписывающий «иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения».

Впоследствии дочь Петра I, Елизавета Петровна, продолжила эту традицию, поскольку дворец, тогда еще деревянный, продолжал страдать от нашествия грызунов.

В 1745 году императрица распорядилась доставить ко двору усатых и хвостатых помощников из Казани, поскольку считалось, что именно там на протяжении нескольких веков разводили лучших крысоловов. Губернатор Казани исполнил приказ, отправив в Петербург 30 котов, которые были размещены в Зимнем дворце.

Коты на службе

Хвостатые смотрители: как живут и работают эрмитажные коты – лучшие экспонаты музея - image 2

Животные были приняты на лейб-гвардейскую службу и получали жалованье — ежедневно по рябчику и тетереву. Данное вознаграждение было вполне оправданным, поскольку вскоре после появления котов проблема грызунов во дворце была полностью устранена.

Коты присутствовали в Эрмитаже на протяжении длительного времени, включая период войны с Наполеоном, послереволюционный период и советскую эпоху. После войны в Ленинград было доставлено два вагона с кошками, часть которых была направлена в Эрмитаж.

В 1960-е годы возникла новая проблема: чрезмерное увеличение популяции котов во дворце, вызванное тем, что некоторые горожане оставляли своих питомцев у Эрмитажа. Сотрудники произвели отлов большинства котов и вывезли их из города. Однако вскоре после этого грызуны вновь расплодились в хранилищах. С тех пор подобные методы регулирования численности кошек не применялись.

Коты в настоящем

Хвостатые смотрители: как живут и работают эрмитажные коты – лучшие экспонаты музея - image 3

На сегодняшний день в Эрмитаже проживает около 50 котов. Это лимит, установленный директором музея Михаилом Пиотровским.

Штатные коты по праву считаются неотъемлемой частью культурного наследия. Эти пушистые обитатели одного из ведущих музеев страны имеют официальные паспорта, индивидуальные лотки, персональные миски и корзинки для отдыха, а также находятся под постоянным присмотром заботливого персонала.

Кошки свободно перемещаются практически по всей территории музея. Большую часть времени они проводят в специально оборудованных отсеках эрмитажного подвала, общая протяженность которого составляет 20 километров. В теплое время года они наслаждаются солнечными ваннами и вниманием посетителей во внутреннем дворе.

Все коты и кошки названы в честь выдающихся деятелей искусства или их муз. Самый старший кот носит имя Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот, в честь французского архитектора, автора многочисленных проектов Зимнего дворца. Среди них также есть группа рыжих котов, названных в честь художников-импрессионистов: Гоген, Сезанн, Ван Гог.

День Эрмитажного кота

Хвостатые смотрители: как живут и работают эрмитажные коты – лучшие экспонаты музея - image 4

В 2014 году, в честь 250-летнего юбилея Эрмитажа, руководство музея приняло решение подчеркнуть значимость этих животных, учредив в их честь ежегодный праздник — День эрмитажного кота.

Ежегодно весной проводится торжественное мероприятие в честь пушистых хранителей, дата которого заранее анонсируется пресс-службой музея. Жители Санкт-Петербурга убеждены, что эти животные заслуживают такого признания, поскольку они оберегают культурное достояние города, не требуя значительной отдачи.

