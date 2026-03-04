Где резной палисад? Как песня породила фривольные байки и изменила облик Вологды (фото)

Показываем, как выглядит дом, где резной палисад

Стоит услышать слово "Вологда", так на ум тут же придет строчка про резной палисад. Эта песня стала для города не просто шлягером, а настоящим культурным кодом, изменившим его облик. И началась эта история с забавного недоразумения.

Строчка про «резной палисад», которую знает вся страна, поэтическая вольность. Вологодские палисады исторически были простыми деревянными штакетниками. А знаменитая резьба, которой испокон веку славится город, украшала вовсе не заборы, а сами дома — наличники, карнизы, балконы. Именно это деревянное кружево, видимо, и породило романтический образ в сознании слушателей.

Вологда, Городовой

Кажется удивительным, но песня с трудом пробивала себе дорогу. Написанная еще в 1956 году композитором Борисом Мокроусовым и поэтом Михаилом Матусовским, она долгие годы оставалась незамеченной. Всё изменилось в 1976-м, когда на нее обратил внимание уроженец Вологодчины, пианист ансамбля «Песняры» Владимир Николаев.

Он уговорил коллег включить песню в программу творческого вечера Матусовского. Музыканты переработали аранжировку, добавили баян и легендарное «В Вологде-где-где-где». Успех был оглушительным — после премьеры в Колонном зале Дома Союзов песню пришлось исполнять на бис, что случалось крайне редко.

Вскоре шлягер оброс и фривольной легендой. Кто-то пустил слух, что дом с резным палисадом — единственный в Вологде, и там размещается кожно-венерологический (по другой версии — психоневрологический) диспансер. Байка оказалась на редкость живучей, хотя не имеет ничего общего с действительностью. «Песняры» не раз опровергали эту историю, называя ее не более чем анекдотом. Кстати, ВИА в Вологде установлен памятник, возле которого на радость туристам хит играет постоянно.

Вологда, Городовой

И всё же образ сработал. Жители Вологды, вдохновленные песней, в начале XXI века всерьез взялись за воссоздание «кружевного» облика своего города. В 2004 году на углу улиц Благовещенской и Мальцева установили памятный камень в честь 30-летия легендарной песни. Резной палисад у дома — это новодел.

Вологда, Городовой

Зато теперь в городе действительно множество резных палисадов. А в 2010 году в Вологде даже организовали конкурс на самый красивый из них. Так поэтический вымысел стал реальностью, на радость и местным жителям, и туристам.

Здание, возле которого установлен памятный камень

