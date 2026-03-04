В марте для герани - обязательно: 1 стакан под корень - и к апрелю пеларгония затмит красотой все цветы

Герань очень чувствительна к изменениям в окружающей среде, особенно в зимне-весенний период. Короткий световой день может вызвать у растения значительный стресс, что сказывается на его декоративности и цветении. Тем не менее, при правильном уходе и регулярном внесении удобрений пеларгония способна радовать цветами практически круглый год.
Самодельный состав для герани
Одним из эффективных способов подкормки является использование натурального состава, который легко приготовить самостоятельно. Эксперты портала "Идеи вашего дома" советуют смешать по одной столовой ложке древесной золы и лимонного сока в небольшой емкости, затем добавить туда литр воды и чайную ложку сахара. Тщательное перемешивание обеспечит реакцию, в ходе которой лимонная кислота нейтрализует золу, делая содержащиеся в ней питательные вещества более доступными для корней растения.
Как использовать смесь
Рекомендуется подкармливать герань из расчета 100 мл раствора на горшок объемом один литр, повторяя процедуру два раза в месяц. Такая подкормка способствует активному росту и обильному цветению пеларгонии, помогает ей сохранять здоровье и привлекательный внешний вид даже в неблагоприятных условиях.
"Принято считать, что герань не нуждается в подкормках. Это грубая ошибка. Растение прекрасно отзывается на натуральные удобрения, приготовленные собственноручно. Зола, лимонный сок и сахар - прекрасное сочетание для питания пеларгонии в марте", - поделился опытом Андрей из Кирова.
