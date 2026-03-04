От 80% к 70%: лед в Финском заливе тает под натиском ветра

Льдом покрыто около 70% акватории Финского залива — такую оценку дал ТАСС главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.
По словам эксперта, со стороны Петербурга изменений нет, лишь появились отдельные трещины, а толщина льда осталась прежней.
На западе все, что наросло за недавние морозы, разрушено: ветер сломал и сдвинул лед, сжав его с запада в нашу сторону.
Ранее сообщалось, что залив был покрыт льдом на 80%, а ледовая обстановка считалась умеренно сложной. Минтранс отмечал, ледокольные проводки идут в штатном режиме, но сохраняется риск сдвигов ледовых полей, опасных для судов.
С начала зимней навигации в Финском заливе провели 1880 судов. Для этого задействована группировка из 12 дизель-электрических и одного атомного ледокола.