Знаки 3.27 спасут платные парковки от снега: что придумали в Смольном

В Санкт-Петербурге рассматривают вариант размещения знаков 3.27 в районах платной парковки, чтобы упростить зимнюю очистку снега. Об этом на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил Сергей Петриченко, глава комитета по благоустройству.
По его словам, нужно сначала оценить загруженность платных парковок в разные дни. Сейчас идет мониторинг, где ставят машины ночью и днём, на основе этого формируется график спроса.
Скоро по этим данным станет понятно, где и когда вводить знаки 3.27 с запретом парковки в определённые часы.
Это позволит дорожным службам свободно работать с лапными погрузчиками, без помех. А сейчас эти зоны чистят мелкой техникой или вручную, пояснил Петриченко.