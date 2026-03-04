Городовой / Город / Знаки 3.27 спасут платные парковки от снега: что придумали в Смольном
Знаки 3.27 спасут платные парковки от снега: что придумали в Смольном

Опубликовано: 4 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сейчас осуществляется соответствующий мониторинг размещения автомобилей в ночные, в дневные часы.

В Санкт-Петербурге рассматривают вариант размещения знаков 3.27 в районах платной парковки, чтобы упростить зимнюю очистку снега. Об этом на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил Сергей Петриченко, глава комитета по благоустройству.

По его словам, нужно сначала оценить загруженность платных парковок в разные дни. Сейчас идет мониторинг, где ставят машины ночью и днём, на основе этого формируется график спроса.

Скоро по этим данным станет понятно, где и когда вводить знаки 3.27 с запретом парковки в определённые часы.

Это позволит дорожным службам свободно работать с лапными погрузчиками, без помех. А сейчас эти зоны чистят мелкой техникой или вручную, пояснил Петриченко.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Город
