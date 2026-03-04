Знаки 3.27 спасут платные парковки от снега: что придумали в Смольном

Новости по теме

Чистый Петербург без пробок: приложение покажет, где убран снег в зоне платной парковки

Перейти

Стоянка без снега и мусора: на платных парковках Петербурга запретят оставлять машины до утра

Перейти

«Смольный, вы в своем уме?»: цены на платную парковку в Петербурге растут как на дрожжах

Перейти

Платные парковки в центре Петербурга опять могут подорожать: что власти придумали на этот раз

Перейти

Какие зоны платной парковки входят в Адмиралтейский район Санкт-Петербурга?

Перейти