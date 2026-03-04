До 12 тысяч за смену: флористы и курьеры в топе подработок перед 8 Марта в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед Международным женским днём предлагают подработку помощниками флористов и курьерами, сообщают аналитики платформы hh.ru, передает "ДП".
В цветочном бизнесе временным сотрудникам предоставляют бесплатное питание и дополнительные бонусы.
По данным экспертов, рынок подработок в 2026 году ко 8 Марта остаётся гибким. Суточные выплаты колеблются от 3 до 12 тыс. рублей.
Например, поварам-сушистам платят от 5 тыс. рублей наличными в конце смены, а курьеры на своих авто могут получить до 12 тыс. рублей 6 марта.
Ресторан японской кухни у метро «Комендантский проспект» ищет сушистов на 6 и 8 марта с зарплатой от 5 тыс. рублей за смену. Крупная цветочная сеть набирает операторов колл-центра на Пулковском шоссе с оплатой 3–5 тыс. рублей.
«Флористам с опытом работы от одного года предлагают временную занятость 5–8 марта с гибким графиком (дневные или ночные смены).
В обязанности входит сборка букетов по готовым бланкам. Доход формируется как процент от заказов (10% за авторские букеты и 5% за монобукеты), но работодатель готов доплачивать минимум до 5000 рублей», — поясняют в hh.ru.
Курьеры-водители на личном транспорте 8 марта зарабатывают 400 рублей за заказ — за смену до 3–4 маршрутов выходит до 12 тыс. рублей.
Нужны также помощники флористов для удаления шипов и листьев с цветов и помощи в букетах — от 3 до 12 тыс. рублей за смену.
Жители Петербурга в этом году планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 6 тыс. рублей. 44% отметят праздник с семьёй, 28% поздравят близких подарками.
Почти половина опрошенных (43%) предпочитают импровизацию в презентах и поздравлениях.