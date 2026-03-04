Городовой / Полезное / Красители в сторону: яйца на Пасху крашу бумагой - фантастический результат за 20 минут, легко и просто
Красители в сторону: яйца на Пасху крашу бумагой - фантастический результат за 20 минут, легко и просто

Опубликовано: 4 марта 2026 12:53
 Проверено редакцией
Городовой ру
Оригинальный способ окрашивания яиц к Пасхе 

Постепенно приближается Пасха. В этот светлый праздник многие хозяйки хотят удивить близких не просто обычными крашеными яйцами, а настоящими произведениями искусства. Один из таких эффектных способов – создание мраморного узора на скорлупе, пишет портал "Правмир". Попробуйте этот метод однажды и он наверняка станет вашим любимым пасхальным ритуалом.

Ход работы

Для начала подготовьте луковую шелуху и обычную белую бумагу. Нарежьте их ножницами на мелкие кусочки. Затем слегка смочите яйца и обваляйте их в получившейся смеси. После этого плотно заверните каждое яйцо вместе с прилипшими кусочками шелухи и бумаги в бинт, крепко завязав его узлом.

Процесс варки

Варите яйца как обычно, но добавьте в воду немного зеленки. Процесс варки займет около 20 минут. После варки оставьте яйца в воде до полного остывания. Затем аккуратно снимите бинт и натрите готовые пасхальные яйца подсоленным маслом для придания блеска.

Личный опыт хозяек

"Такой способ окрашивания не только прост в исполнении, но и позволяет каждый раз получать уникальный, неповторимый рисунок. Ведь расположение кусочков шелухи и бумаги всегда будет разным. Это делает пасхальные яйца по-настоящему особенными", - рассказала Александра из Подмосковья.

"Приятно, что использование луковой шелухи делает процесс более экологичным и безопасным. Добавление зеленки придает мраморному узору глубину и насыщенность. Каждый год использую этот метод для окрашивания яиц", - поделилась Дарья из Нижнего Новгорода.

Ранее портал "Городовой" рассказал про постный рецепт риса по-монастырски.

Татьяна Идулбаева
