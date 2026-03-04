Городовой / Город / «Кресты» открыты для всех: первая экскурсия в сталинскую «шарашку» и камеры допросов
«Кресты» открыты для всех: первая экскурсия в сталинскую «шарашку» и камеры допросов

Опубликовано: 4 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Экскурсия проходила в корпусе с камерами.

Во вторник, 3 марта, в Санкт-Петербурге в бывшем СИЗО «Кресты» состоялась первая экскурсия. Гостям продемонстрировали комнаты для допросов и камеры.

Экскурсовод рассказал о картонажной фабрике, на которой трудились заключённые: доход от производства направлялся на ремонт тюремного комплекса.

Кроме того, посетителям поведали о «Крестовской шарашке» сталинских времён, где репрессированные инженеры разрабатывали новое вооружение.

Снаружи показали корпус психиатрической больницы и здание кухни, передаёт «КП-Петербург».

Экскурсия проходила в корпусе с камерами, где гости осмотрели комнаты для допросов и встреч с адвокатами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
