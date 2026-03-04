«Кресты» открыты для всех: первая экскурсия в сталинскую «шарашку» и камеры допросов

Во вторник, 3 марта, в Санкт-Петербурге в бывшем СИЗО «Кресты» состоялась первая экскурсия. Гостям продемонстрировали комнаты для допросов и камеры.
Экскурсовод рассказал о картонажной фабрике, на которой трудились заключённые: доход от производства направлялся на ремонт тюремного комплекса.
Кроме того, посетителям поведали о «Крестовской шарашке» сталинских времён, где репрессированные инженеры разрабатывали новое вооружение.
Снаружи показали корпус психиатрической больницы и здание кухни, передаёт «КП-Петербург».
Экскурсия проходила в корпусе с камерами, где гости осмотрели комнаты для допросов и встреч с адвокатами.