Ситов обошёл Енокаева: кто стал самым цитируемым чиновником в Петербурге

В Санкт-Петербурге назвали самых цитируемых руководителей комитетов. По данным сервиса «Медиалогия», лидирует председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, сообщает «Петербургский дневник».
За 2025 год Ситов собрал 6497 упоминаний в СМИ. Напомним, что Валентин Енокаев, экс-глава комитета по транспорту, в том же году набрал 7742 упоминания, по данным «Медиалогии», доступным Neva.Today).
Из-за смены должности Енокаев оказался на втором месте с небольшим отставанием.
Второе место в рейтинге занял глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, тройку замкнул руководитель комитета по физической культуре Антон Шантырь.