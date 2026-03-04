Городовой / Город / Ситов обошёл Енокаева: кто стал самым цитируемым чиновником в Петербурге
Ситов обошёл Енокаева: кто стал самым цитируемым чиновником в Петербурге

Опубликовано: 4 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Ситов обошёл Енокаева: кто стал самым цитируемым чиновником в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
На втором месте рейтинга оказался глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

В Санкт-Петербурге назвали самых цитируемых руководителей комитетов. По данным сервиса «Медиалогия», лидирует председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, сообщает «Петербургский дневник».

За 2025 год Ситов собрал 6497 упоминаний в СМИ. Напомним, что Валентин Енокаев, экс-глава комитета по транспорту, в том же году набрал 7742 упоминания, по данным «Медиалогии», доступным Neva.Today).

Из-за смены должности Енокаев оказался на втором месте с небольшим отставанием.

Второе место в рейтинге занял глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, тройку замкнул руководитель комитета по физической культуре Антон Шантырь.

Автор:
Юлия Аликова
Город
