Петербург обретет гигантский «зеленый щит»: 170 тысяч га лесов спасут от застройки

Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Законодательного собрания города.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на первом чтении одобрили законопроект о создании вокруг города «зеленого пояса» из лесопарков площадью свыше 170 тысяч гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.

Парламентарии уточнили, что единая рекреационная зона охватит участки как внутри Северной столицы, так и в соседних районах Ленинградской области.

Автором инициативы выступил губернатор Александр Беглов. Проект наделяет правительство города необходимыми полномочиями для его воплощения.

«Зеленый пояс» — это охраняемые зоны с ограничениями на природопользование и экономическую деятельность. Они включают леса, водные объекты и естественные ландшафты в пределах городов и поселений, граничащих с этими лесами.