Городовой / Город / Петербург обретет гигантский «зеленый щит»: 170 тысяч га лесов спасут от застройки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
70 часов в пути: Петербург с Ташкентом соединит автобус Город
«Чёрная книга» Петербурга: город объявил войну «зелёным захватчикам» Город
Съездил в Абхазию - попал в ловушку: почему я больше не поеду в Страну души и во сколько обошелся отдых Полезное
Где в Ленинградской области отдохнуть в СПА с бассейном? Вопросы о Петербурге
Коммуналка времён дефицита, бельё с дырами: Отель в Паттайе расстроил российских туристов Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург обретет гигантский «зеленый щит»: 170 тысяч га лесов спасут от застройки

Опубликовано: 4 марта 2026 16:00
 Проверено редакцией
Петербург обретет гигантский «зеленый щит»: 170 тысяч га лесов спасут от застройки
Петербург обретет гигантский «зеленый щит»: 170 тысяч га лесов спасут от застройки
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Законодательного собрания города.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на первом чтении одобрили законопроект о создании вокруг города «зеленого пояса» из лесопарков площадью свыше 170 тысяч гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.

Парламентарии уточнили, что единая рекреационная зона охватит участки как внутри Северной столицы, так и в соседних районах Ленинградской области.

Автором инициативы выступил губернатор Александр Беглов. Проект наделяет правительство города необходимыми полномочиями для его воплощения.

«Зеленый пояс» — это охраняемые зоны с ограничениями на природопользование и экономическую деятельность. Они включают леса, водные объекты и естественные ландшафты в пределах городов и поселений, граничащих с этими лесами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью