Городовой / Полезное / Съездил в Абхазию - попал в ловушку: почему я больше не поеду в Страну души и во сколько обошелся отдых
Съездил в Абхазию - попал в ловушку: почему я больше не поеду в Страну души и во сколько обошелся отдых

Опубликовано: 4 марта 2026 16:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото Городовой ру
Почему Абхазия больше не для всех

Прежние представления об Абхазии как о бюджетном направлении можно оставить в прошлом. Теперь поездка туда складывается из множества трат, о которых лучше знать заранее.

Граница

При въезде туристов встречают с предложением оформить местный полис ОСАГО за 1000 рублей. Выплата смешная - всего 120 тысяч. По сути, это не страховка, а обязательный сбор на въезде.

Рестораны

В известном ресторане в Гагре, теперь действует депозит - 1500 рублей с человека. За ужин на двоих придется заплатить 3500 рублей, при этом еда будет обычной. За наличные, конечно, карты там не принимают. В простых кафе поесть вдвое дешевле: обед на двоих обойдется в 1000-1500 рублей.

Скрытые платежи

Парковки у достопримечательностей платные. Например у Новоафонского монастыря - 200 рублей. Бензин по ценам как в России, за поездку уходит 2-3 бака. Отель среднего класса на двоих - 3000 рублей за ночь.

Неутешительный итог

За три дня на двоих без учета бензина путешественники потратили 22 100 рублей. В эту сумму вошли страховка, проживание, питание, экскурсии на озеро Рица и мелкие покупки.

"Природа там по-прежнему красивая. Но главным развлечением стало угадывание, за что еще придется заплатить. Если есть лишние 20–25 тысяч на короткие выходные и не пугают постоянные поиски банкомата - можно ехать", - делится автор.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
