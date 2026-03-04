До скольки работает Храм Спаса на Крови?

Храм Воскресения Христова «Спас на Крови» в Санкт-Петербурге работает в 2026 году по следующему расписанию:
Основной режим работы:
- ежедневно с 10:00 до 18:00;
- выходной день — среда.
Вечерние программы:
- с 1 мая по 30 сентября собор открыт вечером с 18:00 до 21:30;
- в это время посещение возможно без экскурсионного обслуживания;
- стоимость вечернего билета — 600 рублей.
Особые случаи:
- во время школьных каникул (кроме летних) и в дни государственных праздников (кроме 1 января) музей работает без выходных;
- во время богослужений вход свободный.
Дополнительные сведения:
- кассы закрываются за 30 минут до закрытия музея;
- по выходным дням проводятся богослужения в 7:30 и 18:00; актуальное расписание можно уточнить на официальном сайте.
Адрес: набережная канала Грибоедова, 2Б, Санкт-Петербург.