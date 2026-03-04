Городовой / Вопросы о Петербурге / До скольки работает Храм Спаса на Крови?
До скольки работает Храм Спаса на Крови?

Опубликовано: 4 марта 2026 17:35
До скольки работает Храм Спаса на Крови?
Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге с мая по октябрь открыт до 21.30, в остальное время — до 18.00.

Храм Воскресения Христова «Спас на Крови» в Санкт-Петербурге работает в 2026 году по следующему расписанию:

Основной режим работы:

  • ежедневно с 10:00 до 18:00;
  • выходной день — среда.

Вечерние программы:

  • с 1 мая по 30 сентября собор открыт вечером с 18:00 до 21:30;
  • в это время посещение возможно без экскурсионного обслуживания;
  • стоимость вечернего билета — 600 рублей.

Особые случаи:

  • во время школьных каникул (кроме летних) и в дни государственных праздников (кроме 1 января) музей работает без выходных;
  • во время богослужений вход свободный.

Дополнительные сведения:

  • кассы закрываются за 30 минут до закрытия музея;
  • по выходным дням проводятся богослужения в 7:30 и 18:00; актуальное расписание можно уточнить на официальном сайте.

Адрес: набережная канала Грибоедова, 2Б, Санкт-Петербург.

Вопросы о Петербурге
