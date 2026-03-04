Городовой / Город / Ночь ограничений на ЗСД: съезд на Витебскую закроют на 7 часов
Ночь ограничений на ЗСД: съезд на Витебскую закроют на 7 часов

Опубликовано: 4 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Автовладельцам рекомендовано учесть данное ограничение при выборе маршрутов и рассчитать дополнительное время в пути.

Ночью с 4 на 5 марта на Западном скоростном диаметре (ЗСД) временно скорректируют схему движения для автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ЗСД.

С 23:00 4 марта до 6:00 5 марта закроют полосу съезда на Витебскую развязку для транспорта, движущегося по ЗСД с севера на юг в сторону Витебского проспекта. Ограничения вводятся для проведения плановых работ на дороге.

Водителям советуют учитывать это при планировании маршрутов и закладывать запас времени на поездку. Рекомендуется придерживаться ПДД, следить за временными знаками, информацией на электронных экранах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Эксперты отмечают, что такие меры обязательны для поддержания хорошего состояния покрытия трассы и безопасности движения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
