При появлении двух листочков - обязательно: 1 капля под корень - и рассада перцев попрет как на допинге, станет коренастой и рослой

Опубликовано: 4 марта 2026 17:07
 Проверено редакцией
Как подкормить рассаду перцев на этапе появления всходов

Выращивание крепкой рассады перца – задача не из легких. Каждый дачник, особенно новичок, стремится обеспечить своим сеянцам идеальные условия для развития. Часто возникает соблазн подкормить растения, полагая, что им не хватает питательных веществ. Это верное решение!

Важно понимать, что рассада развивается в ограниченном объеме грунта и активно поглощает из него все необходимые вещества для роста. Поэтому даже самая питательная почвосмесь со временем истощается и запаса микро- и макроэлементов становится недостаточно.

Йод незаменимый помощник

Этот микроэлемент играет ключевую роль в развитии растений, считает эксперт блога "Дачные хитрости от А до Я". Вещество ускоряет процесс усвоения питательных веществ, помогая молодым растениям эффективнее поглощать азот, который необходим для набора зеленой массы. Йод стимулирует рост и делает рассаду более крепкой.

Как правильно использовать йод для подкормки перцев

Для приготовления эффективного раствора для подкормки разведите 1 каплю препарата в 1,5 литрах воды. Поливать рассаду следует аккуратно под корень, используя шприц или чайную ложку. Это поможет избежать переувлажнения почвы, что крайне важно для нежных корней.

Личный опыт дачника

"Такая подкормка станет отличным дополнением к основному уходу. Подкармливаю йодом перчики при появлении двух листочков и после пикировки. Концентрат делает рассаду коренастой, крепкой и устройствой к неблагоприятным факторам среды", - поделилась Ангелина из Москвы.

"Йод для подкормки рассады перцев и томатов я использую регулярно. Результат радует. После полива молодые растения на глазах становятся "веселее". Очень важно соблюдать концентрацию препарата в воде", - рассказала Инна из Рязани.

Ранее портал "Городовой" рассказал про самый благоприятный день для посева перца.

Татьяна Идулбаева
Полезное
