70 часов в пути: Петербург с Ташкентом соединит автобус

Из Санкт-Петербурга организуют автобусные рейсы до столицы Узбекистана. Путешествие займет около 70 часов.
Автобусы по маршруту «Автовокзал Санкт-Петербург — Автовокзал Ташкент» отправятся с Обводного канала по пятницам в 22:00. По дороге предусмотрены остановки на границе: Маштаково, Сырым, Тажен и Даут-ата.
Общая продолжительность поездки — 69 часов, рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.
Рейсы выполнят комфортабельные автобусы большой вместимости с туалетами, мультимедиа, кондиционерами и USB-разъемами для зарядки устройств.
Первый зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что город расширяет международные и межрегиональные связи.
В прошлом году ввели семь новых маршрутов в Россию и Беларусь, а в начале 2026-го — еще два.