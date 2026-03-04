Городовой / Вопросы о Петербурге / Где в Ленинградской области отдохнуть в СПА с бассейном?
Где в Ленинградской области отдохнуть в СПА с бассейном?

Опубликовано: 4 марта 2026 16:20
спа, бассейн
Где в Ленинградской области отдохнуть в СПА с бассейном?
Global Look Press/Ilya Moskovets
В Ленинградской области есть несколько вариантов, где отдохнуть в отелях с бассейном.

Ленинградская область предлагает разнообразные варианты отдыха с бассейном, сочетающие комфорт, природу и современные удобства. Вот несколько интересных мест, которые стоит рассмотреть в 2026 году.

Загородный клуб «Скандинавия» и СПА

Расположен в Сестрорецке, всего в нескольких метрах от Финского залива. На территории есть открытый подогреваемый бассейн и джакузи, а также СПА-центр с баней по-чёрному, сауной, хамамом и русской парной. Гости могут насладиться различными СПА-ритуалами: массажем, обёртываниями, грязевыми процедурами и ароматерапией. В двух ресторанах европейской кухни доступно питание по системе «шведский стол» или а-ля карт.

Адрес: Санкт-Петербург, Сестрорецк, Парковая улица, 16.

База отдыха «Плотвичкина заводь»

Располагается на берегу озера Вуокса в посёлке Кротово. К услугам гостей отапливаемый бассейн, две русские бани на дровах, кафе, пирс для рыбалки, песчаный пляж и верёвочный парк. Разрешено проживание с животными.

Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, посёлок Кротово.

Отель «Петро Спорт»

Расположен в городском посёлке Янино-1. В отеле есть бассейн, тренажёрный зал и другие спортивные удобства.
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, городской посёлок Янино-1, Шоссейная улица, 6А.

Советы по выбору

  • При выборе места отдыха с бассейном в Ленинградской области стоит учитывать:
  • Сезонность. Открытый бассейн подойдёт для летнего отдыха, а крытый — для посещения в любое время года.
  • Дополнительные услуги. Некоторые базы и отели предлагают СПА-процедуры, рестораны, активный отдых (рыбалка, верёвочные парки и т. д.).
  • Расположение. Если важно близость к природе — выбирайте базы у озёр или в лесах. Для любителей морского воздуха подойдут варианты рядом с Финским заливом.
  • Перед бронированием уточняйте актуальные цены и наличие свободных мест.
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
