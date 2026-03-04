Спатифиллуму до конца марта - важнее всего: 1 ч. ложка в воду - и белые цветоносы лезут без остановки, каждый размером с ладонь

Спатифиллуму требуется внесение подкормок на постоянной основе, но не всегда они хорошо усваиваются. Растение нуждается в слабокислой почве, иначе оно точно не начнет цвести. Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова смогла добиться обильной бутонизации без использования профессиональных удобрений.
Агроном в беседе с «Городовым» рассказала, что для подкормки и подкисления почвы подойдет компонент, который есть дома у каждой хозяйки. Речь идет о лимонной кислоте. Для приготовления удобрения понадобится:
- вода – 1 литр;
- лимонная кислота – 1 чайная ложка.
Воду необходимо предварительно подогреть, что позволит кислоте лучше раствориться. Далее нужно добавить компонент, размешать жидкость и дать ей остыть до комнатной температуры. Только после этого можно заняться подкормкой.
Лимонный раствор способен навредить корням спатифиллума, поэтому важно предварительно увлажнить почву чистой водой. Только после этого можно вносить подкормку. Повторять ее достаточно 1 раз в месяц.
«Лимонная кислота повышает иммунитет спатифиллума, делает его крепче, снижает стресс. Этот компонент способствует невероятному цветению, которое прежде вы видели только на картинках», - сообщает Ксения Давыдова.
Рекомендации агронома:
«При желании кислоту можно заменить обычным лимонным соком. Спатифиллум не почувствует разницы».
«Кислая подкормка также подходит для фикусов, фиалок, драцен, азалий».
