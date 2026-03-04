Спатифиллуму до конца марта - важнее всего: 1 ч. ложка в воду - и белые цветоносы лезут без остановки, каждый размером с ладонь

Новости по теме

Чем болеет ваша почва – расскажут сорняки: когда пырей, клевер и подорожник – лучшие друзья

Зацвели томаты - тогда эти подкормки первым делом: завязь не осыпается, плоды крупнеют на глазах

При появлении всходов томатам - важнее фитолампы: 1 ложка под корешок - и рассада потолстеет на глазах, корни как у дуба

В марте спатифиллуму – важнее воды: 70 мл в горшок – и белоснежных бутонов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим

Озимый чеснок без ума от этой подкормки: 20 гр на 10 л весной – перья не желтеют, головки крупные, ядреные

