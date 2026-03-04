Коммуналка времён дефицита, бельё с дырами: Отель в Паттайе расстроил российских туристов

Отзыв об отдыхе в Паттайе от российских туристов.

Отправляясь на отдых, нам всегда хочется получить приятные эмоции, но не всегда выходит так, как мы себе придумали. Нередко долгожданный отдых превращается в сущий кошмар.

Историю своего отдыха рассказали туристы, её передаёт портал "Турпром". Они отправились в Паттайю за воспоминаниями, а получили сплошной негатив от такого отдыха.

Семья Суховых уже была в Паттайе, но достаточно давно, около 10 лет назад, тогда им всё понравилось. Отель туристы выбирали по информации в Сети, было написано, что там не так давно был ремонт, соответственно, семья ожидала увидеть чистенькие современные номера.

Но реальность оказалась пугающей. Ремонт в отеле был сделан только в фойе, для отчётности, а в номерах царила полная разруха.

Сначала семью хотели заселить в очень старый номер, который вообще не соответствовал картинкам на сайте - дырявый пол, грязные стены, плохой аромат и духота. От этой "прелести" семья отказалась.

... радость испарилась, когда мы переступили порог. Было ощущение, что мы в коммуналке времён дефицита, а не в курортном отеле, рассказывает туристка.

После этого номер дали другой, чуть лучше, но и в нём было огромное количество минусов. Окна выходили во двор, туристам приходилось любоваться на горы мусора и слушать лай местных собак, что очень раздражало.

Обслуживание в номере также оказалось на низком уровне. Горничная не удосуживалась сделать уборку в ванной комнате, душевая превратилась в сборище песка, вода почти не уходила.

При этом горячей воды в отеле не оказалось вовсе, она шла из кранов только тогда, когда солне успевало нагреть бак, который выставлен на крышу отеля. Не порадовало и постельное бельё, в котором зияли дыры, его явно закупали очень давно и не удосужились заменить по мере износа. Такая же ситуация была с пляжными полотенцами - они оказались все в дырах.

Еда также расстроила туристов - готовили долго, столы не убирали вовремя, а пару раз за отпуск вообще подали явно несвежие блюда.

Туристы сделали вывод, что отель Mountain Beach Resort, где они уже отдыхали до этого, со временем сильно испортился, не стоит тратить свои нервы и средства на такой "отдых

