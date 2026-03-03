Старинный российский город, который называют "волжской Швейцарией": и это неспроста – где находится и что посмотреть

В 406 километрах от Москвы на берегу Волги раскинулся второй по величине город Ивановской области. Он славится тихими улочками, красивыми домами и живописными берегами. Неслучайно еще в 19 веке этот город стали называть "волжской Швейцарией". Ведь зеркальная гладь Волги и изумрудные леса не уступают великолепным видам Женевского озера и его окрестностей.

Legion-Media

Конечно, речь идет о городе Кинешма. Впервые он упоминается в летописях 1429 года как крупный населенный пункт, разграбленный и сожженный татарами. В 1504 году Кинешма оказалась в числе владений, которые Иван III пожаловал князю Федору Бельскому. Сегодня это живописный городок на Волге, где проживает чуть меньше 75 000 человек. В 2026 году Кинешма вошла в состав "Золотого кольца России" и готовится стать центром притяжения туристов.

Происхождение названия

Необычное название город Кинешма получил от финно-угорских племен, которые жили здесь много лет назад. Оно переводится как "тихая гавань" или "темная глубокая вода". Изначально Кинешма была слободой, где занимались рыбной ловлей, но со временем, благодаря выгодному географическому положению, город стал крупным торгово-промышленным центром.

Главные достопримечательности Кинешмы

Волжский бульвар

Legion-Media

Визитной карточкой Кинешмы по праву считается Волжский бульвар. Он протянулся почти на 1 километр вдоль правого берега Волги и превратился в центр культурной жизни города. Ажурные беседки, кованые фонари, фонтаны, изящные скамейки великолепно сочетаются со стариными особняками, вековыми деревьями и панорамой Волги.

Когда-то здесь любил прогуливаться писатель Александр Островский, черпая вдохновение для своих будущих пьес, а живописные виды Кинешмы стали основной образа уездного купеческого городка, воплощенного на полотнах художника Бориса Кустодиева. В своем письме И. С. Куликову он писал:

"Ходил сегодня по Кинешме, все смотрел – очень красивый городок, с такой типичной местной физиономией. Особенно хорошо за рекой, где две церкви такой странной формы".

Троице-Успенский собор

Legion-Media

На высоком берегу Волги, на месте бывшей Кинешемской крепости расположился Троицко-Успенский собор. Комплекс состоит из двух зданий: летнего Троицкого собора, возведенного в 1838 году, и зимнего Успенского, построенного в 1745 году на пожертвования прихожан. Это прекрасный ансамбль, возведенный в стиле классицизма. Особенно выделяется стройная пятиярусная колокольня-звонница, построенная в 1798 году.

В соборе можно увидеть старинные иконы, в том числе мироточивую Иверскую икону Богородицы и икону Божией Матери Феодоровской 17 века.

Площадь революции

Legion-Media

Центральной площадью Кинешмы считается площадь Революции, которую ранее называли Торговой или Базарной. Старинные дома здесь сочетаются с современной инфраструктурой. На площади Революции можно увидеть Красные и Белые торговые ряды, полюбоваться шатровой часовней Воздвижения Честного Креста Господня, а после посидеть в небольшом сквере с сухим фонтаном.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Legion-Media

В центре города, вблизи площади Революции расположился храм Благовещения Пресвятой Богородицы, построенный на средства прихожан в 1805 году. Он считается образцом раннего классицизма с барочными деталями и украшает одно из полотен художника Бориса Кустодиева – "Купчихи в Кинешме".

Музей валенок

Интересным для посещения станет и музей валенок, где можно узнать все о производстве популярной на Руси обуви, что-то даже померить, увидеть старинные инструменты и шерстобойные машины, а также стать участником мастер-класса. Коллекция музея включает более 500 экспонатов, в том числе валенки-малыши, валенки-великаны в человеческий рост и валенки-шахматы.

