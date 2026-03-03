Зарплаты топов в Петербурге: IT на вершине, но город не в лидерах роста

В Санкт-Петербурге работодатели разместили свыше 1,6 тысячи вакансий для топ-менеджеров и руководителей среднего звена. Однако позиции с оплатой от 300 тысяч рублей составляют лишь 4% от общего объема. Об этом сообщает hh.ru.
Рекордная медианная зарплата приходится на руководителей IT-групп разработки — 300 тысяч рублей. Это на 70 тысяч превышает уровень второй строчки в рейтинге.
Директор hh.ru по Северо-Западу Юлия Сахарова отмечает, что такой разрыв объясняется строгими требованиями: соискатель должен обладать как лидерскими качествами, так и экспертизой в IT.
Второе место у генеральных и исполнительных директоров (230 тысяч рублей), третье — у коммерческих директоров (от 214 тысяч).
В топ-10 самых высокооплачиваемых должностей также финансовые, технические, операционные директора, руководители по маркетингу, IT, персоналу и отделов аналитики.
При этом Петербург не вошел в общероссийский топ регионов по динамике зарплат за последние пять лет. Из Северо-Запада лидирует только Великий Новгород, сообщает РБК.
В среднем по России зарплаты удвоились и в октябре 2025 года достигли около 100 тысяч рублей.