Городовой / Город / Зарплаты топов в Петербурге: IT на вершине, но город не в лидерах роста
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не многолетник, а дивный фейерверк цветов: превращает дачу в райский сад с июня до морозов – аромат на 1 км в округе Полезное
Автопродление для 28 тысяч: Смольный обновит соцсертификаты пенсионерам Город
Место с изумрудными озерами и мраморными пещерами: райский уголок находится на границе России - что здесь посетить Полезное
Старинный российский город, который называют "волжской Швейцарией": и это неспроста – где находится и что посмотреть Полезное
Мегазастройка в Горской: от парка автобусов до элитных марин Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Зарплаты топов в Петербурге: IT на вершине, но город не в лидерах роста

Опубликовано: 3 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Зарплаты топов в Петербурге: IT на вершине, но город не в лидерах роста
Зарплаты топов в Петербурге: IT на вершине, но город не в лидерах роста
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербург не попал в общероссийский топ регионов по росту зарплат за последние пять лет.

В Санкт-Петербурге работодатели разместили свыше 1,6 тысячи вакансий для топ-менеджеров и руководителей среднего звена. Однако позиции с оплатой от 300 тысяч рублей составляют лишь 4% от общего объема. Об этом сообщает hh.ru.

Рекордная медианная зарплата приходится на руководителей IT-групп разработки — 300 тысяч рублей. Это на 70 тысяч превышает уровень второй строчки в рейтинге.

Директор hh.ru по Северо-Западу Юлия Сахарова отмечает, что такой разрыв объясняется строгими требованиями: соискатель должен обладать как лидерскими качествами, так и экспертизой в IT.

Второе место у генеральных и исполнительных директоров (230 тысяч рублей), третье — у коммерческих директоров (от 214 тысяч).

В топ-10 самых высокооплачиваемых должностей также финансовые, технические, операционные директора, руководители по маркетингу, IT, персоналу и отделов аналитики.

При этом Петербург не вошел в общероссийский топ регионов по динамике зарплат за последние пять лет. Из Северо-Запада лидирует только Великий Новгород, сообщает РБК.

В среднем по России зарплаты удвоились и в октябре 2025 года достигли около 100 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью