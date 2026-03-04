Чем известен институт Турнера в Санкт-Петербурге?

Медицинский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера — это не просто медицинское учреждение, а целая экосистема, где наука, практика и забота о детях сливаются в единое целое.

Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге — это не просто больница, а настоящий форпост в борьбе за здоровье детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Учреждение сочетает в себе богатую историю, передовые технологии и команду специалистов, которые каждый день творят чудеса, возвращая детям радость движения.

История, которая живёт

Центр ведёт свою историю с 1890 года, когда благотворительное общество «Синий крест» открыло «Приют для детей калек и паралитиков». В 1932 году учреждение переименовали в Институт восстановления трудоспособности физически дефективных детей и подростков имени профессора Г. И. Турнера — в честь основоположника отечественной ортопедии, который много лет руководил работой приюта.

В годы Великой Отечественной войны институт не прекращал работу: врачи продолжали долечивать и протезировать детей, несмотря на сложные условия. В 1967 году учреждение переехало в город Пушкин, где и находится сегодня.

В 2009 году был открыт новый корпус на 200 коек с 9 операционными, оснащённый новейшей техникой. А в 2020 году институт получил современное название — ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» Минздрава России.

Миссия и масштабы работы

Центр занимает лидирующее положение в стране, являясь одним из крупнейших государственных клинических учреждений России. Это лечебно-диагностический и научно-исследовательский центр, способный решать самые сложные задачи в области детской травматологии и ортопедии.

На базе центра работают два федеральных центра:

Федеральный детский центр повреждений позвоночника и спинного мозга;

Федеральный центр детской травматологии.

Оба центра оказывают экстренную и неотложную помощь юным пациентам с травматическими повреждениями костно-мышечной системы. Попасть туда можно круглосуточно, в том числе при помощи телемедицинской консультации.

Научная и образовательная деятельность

Центр активно занимается научными исследованиями. В 2026 году здесь планируют опубликовать новые работы по актуальным темам детской травматологии и ортопедии. Специалисты центра регулярно участвуют в российских и международных конференциях.

«Турнеровские чтения» — 2026

8–9 октября 2026 года в Санкт-Петербурге пройдёт ежегодная научно-практическая конференция с международным участием «Турнеровские чтения». Мероприятие посвящено актуальным вопросам травматологии и ортопедии детского возраста.

Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера — это не просто медицинское учреждение, а целая экосистема, где наука, практика и забота о детях сливаются в единое целое. Здесь каждый день доказывают, что даже самые сложные проблемы можно решить, если подойти к ним с умом, сердцем и современными технологиями.

