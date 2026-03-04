Городовой / Город / ВСМ мчится через центр Петербурга: КГИОП дал зелёный свет сносам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
70 часов в пути: Петербург с Ташкентом соединит автобус Город
«Чёрная книга» Петербурга: город объявил войну «зелёным захватчикам» Город
Съездил в Абхазию - попал в ловушку: почему я больше не поеду в Страну души и во сколько обошелся отдых Полезное
Где в Ленинградской области отдохнуть в СПА с бассейном? Вопросы о Петербурге
Коммуналка времён дефицита, бельё с дырами: Отель в Паттайе расстроил российских туристов Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

ВСМ мчится через центр Петербурга: КГИОП дал зелёный свет сносам

Опубликовано: 4 марта 2026 15:30
 Проверено редакцией
ВСМ мчится через центр Петербурга: КГИОП дал зелёный свет сносам
ВСМ мчится через центр Петербурга: КГИОП дал зелёный свет сносам
Городовой ру
Снесут несколько незащищённых государством зданий.

КГИОП Петербурга одобрил строительство путей высокоскоростной магистрали (ВСМ) в центре города. Проект затронет два участка: от Московского вокзала до набережной Обводного канала и дальше до путепровода на Нефтяной дороге.

Снесут несколько незащищённых государством зданий, включая хозяйственные и технические объекты железной дороги, склады, ангар, нежилое здание с ночным клубом и хостелом, а также один жилой дом.

Указаны только два адреса: Лиговский проспект, 50 (литер В) и Транспортный переулок, 12 (литер А). Охраняемые исторические объекты останутся нетронутыми.

Сначала проложат пути у Обводного канала: насыпят грунт, обеспечат дренаж, уложат рельсы на перронах и основных путях, укрепят зоны въезда и выезда на мост.

Далее установят опоры контактной сети (высотой 9,6 и 12 м), протянут коммуникации — связь, электроснабжение, водопровод и канализацию. Перенесут противопожарный водопровод.

Возведут два поста электрической централизации: для обычных поездов и для ВСМ, каждый до 18 м высотой.

На участке появятся трансформаторные подстанции, распределительные щиты, дизель-генераторы с дымоходами до 18,6 м, водомерный узел и радиомачта 25 м.

Для шумозащиты смонтируют экраны (2–5,5 м), а территорию огородят забором из сетки высотой 3 м, указано на сайте КГИОП.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью