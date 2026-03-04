ВСМ мчится через центр Петербурга: КГИОП дал зелёный свет сносам

Снесут несколько незащищённых государством зданий.

КГИОП Петербурга одобрил строительство путей высокоскоростной магистрали (ВСМ) в центре города. Проект затронет два участка: от Московского вокзала до набережной Обводного канала и дальше до путепровода на Нефтяной дороге.

Снесут несколько незащищённых государством зданий, включая хозяйственные и технические объекты железной дороги, склады, ангар, нежилое здание с ночным клубом и хостелом, а также один жилой дом.

Указаны только два адреса: Лиговский проспект, 50 (литер В) и Транспортный переулок, 12 (литер А). Охраняемые исторические объекты останутся нетронутыми.

Сначала проложат пути у Обводного канала: насыпят грунт, обеспечат дренаж, уложат рельсы на перронах и основных путях, укрепят зоны въезда и выезда на мост.

Далее установят опоры контактной сети (высотой 9,6 и 12 м), протянут коммуникации — связь, электроснабжение, водопровод и канализацию. Перенесут противопожарный водопровод.

Возведут два поста электрической централизации: для обычных поездов и для ВСМ, каждый до 18 м высотой.

На участке появятся трансформаторные подстанции, распределительные щиты, дизель-генераторы с дымоходами до 18,6 м, водомерный узел и радиомачта 25 м.

Для шумозащиты смонтируют экраны (2–5,5 м), а территорию огородят забором из сетки высотой 3 м, указано на сайте КГИОП.