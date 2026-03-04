Не цари и не князья: кто первый на Руси получил фамилию и как отличить потомков древнейших родов

Какие русские фамилии - самые древние

Принято считать, что самые старинные русские фамилии принадлежали князьям (Голицыны, Трубецкие, Гагарины) и что представители высших сословий получили их первыми. Но исторические документы подсказывают, что корни появления фамилий как наименования для рода уходят гораздо глубже и совсем не туда. В вопросе разбирался канал "Филиал Карамзина".

Новгородская земля

Вопреки распространённому мнению, князья обзавелись постоянными фамилиями довольно поздно — лишь в XVII веке. В тот период их начали вписывать в родословные книги. До этого княжеские прозвища (Шуйский, Курбский) были не родовым именем, а обозначали земли, которыми они владели.

Первые настоящие фамилии, передававшиеся от отца сыну, появились в Новгородской земле. Вольные новгородцы уже в XIII веке носили фамилии - имя рода. На современный слух звучали они экзотически: Чермный, Луготиниц, Рычаг. Но в конце XV века (под влиянием Москвы) древняя новгородская традиция почти исчезла, и современные носители похожих фамилий — скорее исключение, чем правило.

Как звучат древние фамилии

Самые древние русские фамилии, которые дошли до нашего времени, родились в XV–XVI веках и принадлежали простым людям. Особенно хорошо они сохранились в Сибири, где не было крепостного права. На вопрос «Чьих будешь?» сибиряк отвечал прозвищем рода или односельчан. Отсюда фамилии, оканчивающиеся на -их/-ых: Белых, Чистых, Черных.

Ещё более редкую и древнюю группу составляют фамилии с окончанием -аго/-его и -ово, отвечающие на вопросы «чьего?» или «которого будешь?». Именно такую форму имеют знаменитые фамилии Живаго (реальная фамилия, прославленная Пастернаком) и Дурново — старинный дворянский род, давший России крупных государственных деятелей.

Выходит, что настоящая древность русских фамилий скрыта не в княжеских титулах, а в народной памяти и непривычных для современного уха окончаниях.

