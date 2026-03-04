Кто может посетить бесплатно музейный комплекс Ораниенбаум?

В Ораниенбауме бесплатный вход предусмотрен для нескольких категорий посетителей, причём условия могут различаться в зависимости от объекта (парк, дворец) и времени года.
Бесплатный вход в парк Ораниенбаум
В зимний период (с октября по апрель) вход в парк Ораниенбаум свободный для всех посетителей. В остальное время парк работает платно, но есть льготы для определённых категорий граждан.
В любое время года бесплатно могут посетить парк:
- дети до 7 лет;
- дошкольники и школьники до 14 лет (только граждане РФ и Беларуси);
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной войны и другие льготные категории (полный список можно уточнить на официальном сайте).
Бесплатный вход в Большой Меншиковский дворец
В любое время года бесплатно могут посетить дворец:
- дети до 7 лет;
- дошкольники и школьники до 14 лет (только граждане РФ и Беларуси);
- ветераны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и другие льготные категории (полный список — на официальном сайте).
8 марта (Международный женский день) вход в Большой Меншиковский дворец бесплатный для всех женщин. Чтобы получить билет, нужно обратиться в кассы дворца в день посещения — 8 марта. Кассы работают в два временных промежутка: с 12:00 до 13:30 и с 15:15 до 16:45.
Дополнительные сведения
Большой Меншиковский дворец — старейшее сооружение Ораниенбаума, один из немногих подлинных памятников русской архитектуры первой половины XVIII века. Он расположен в городе Ломоносов на территории парка Ораниенбаум, ближайший вход — со стороны Дворцового проспекта, дом 50.