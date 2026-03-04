Городовой / Вопросы о Петербурге / Кто может посетить бесплатно музейный комплекс Ораниенбаум?
Кто может посетить бесплатно музейный комплекс Ораниенбаум?

Опубликовано: 4 марта 2026 13:45
 Проверено редакцией
Global Look Press/Konstantin Kokoshkin
Бесплатный вход в Ораниенбаум предусмотрен для ряда категорий круглогодично, а 8 Марта — для всех женщин при посежении Большого Меншиковского дворца. 

В Ораниенбауме бесплатный вход предусмотрен для нескольких категорий посетителей, причём условия могут различаться в зависимости от объекта (парк, дворец) и времени года.

Бесплатный вход в парк Ораниенбаум

В зимний период (с октября по апрель) вход в парк Ораниенбаум свободный для всех посетителей. В остальное время парк работает платно, но есть льготы для определённых категорий граждан.

В любое время года бесплатно могут посетить парк:

  • дети до 7 лет;
  • дошкольники и школьники до 14 лет (только граждане РФ и Беларуси);
  • Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной войны и другие льготные категории (полный список можно уточнить на официальном сайте).

Бесплатный вход в Большой Меншиковский дворец

В любое время года бесплатно могут посетить дворец:

  • дети до 7 лет;
  • дошкольники и школьники до 14 лет (только граждане РФ и Беларуси);
  • ветераны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и другие льготные категории (полный список — на официальном сайте).

8 марта (Международный женский день) вход в Большой Меншиковский дворец бесплатный для всех женщин. Чтобы получить билет, нужно обратиться в кассы дворца в день посещения — 8 марта. Кассы работают в два временных промежутка: с 12:00 до 13:30 и с 15:15 до 16:45.

Дополнительные сведения

Большой Меншиковский дворец — старейшее сооружение Ораниенбаума, один из немногих подлинных памятников русской архитектуры первой половины XVIII века. Он расположен в городе Ломоносов на территории парка Ораниенбаум, ближайший вход — со стороны Дворцового проспекта, дом 50.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
