Сколько лететь из Санкт-Петербурга до Турции?

Время перелёта из Санкт-Петербурга в Турцию зависит от пункта назначения и типа рейса (прямой или с пересадкой). В 2026 году средние показатели варьируются в зависимости от города прибытия.
Стамбул
Прямой перелёт из Санкт-Петербурга в Стамбул занимает 3 часа 50–55 минут. Расстояние между городами составляет около 2100 км. Рейс выполняется несколькими авиакомпаниями, включая Turkish Airlines, Pegasus Airlines и AJet. Вылет происходит из аэропорта Пулково (LED), а прибытие — в Новый аэропорт Стамбула (IST) или аэропорт Сабиха Гёкчен (SAW).
Анталья
Прямой перелёт в Анталью длится в среднем 4 часа 15 минут. Расстояние между Санкт-Петербургом и Антальей — около 2560 км. Прямые рейсы выполняют, например, авиакомпании Pegasus Airlines и «Россия». Вылет также происходит из Пулково, а прибытие — в аэропорт Антальи (AYT).
Даламан
Прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Даламан в 2026 году нет. Перелёт с пересадкой занимает в среднем 7 часов 46 минут. Расстояние между городами — около 2580 км. Пересадка часто осуществляется в Стамбуле.