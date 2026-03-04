Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько лететь из Санкт-Петербурга до Турции?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чем известен институт Турнера в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Какие приборы стоит отключать от сети: 5 главных потребителей электроэнергии Полезное
Какой размер стипендии в Академии Штиглица? Учеба
Привычки Коко Шанель, которые сохранили ей молодость - полезно знать всем женщинам Полезное
Задержки на «синей» линии: Петербургский метрополитен меняет планы по «Парку Победы» Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сколько лететь из Санкт-Петербурга до Турции?

Опубликовано: 4 марта 2026 14:40
 Проверено редакцией
аэропорт, самолет
Сколько лететь из Санкт-Петербурга до Турции?
Global Look Press/Petrov Sergey
Перелет из Санкт-Петербурга до Турции занимает в среднем 4 часа.

Время перелёта из Санкт-Петербурга в Турцию зависит от пункта назначения и типа рейса (прямой или с пересадкой). В 2026 году средние показатели варьируются в зависимости от города прибытия.

Стамбул

Прямой перелёт из Санкт-Петербурга в Стамбул занимает 3 часа 50–55 минут. Расстояние между городами составляет около 2100 км. Рейс выполняется несколькими авиакомпаниями, включая Turkish Airlines, Pegasus Airlines и AJet. Вылет происходит из аэропорта Пулково (LED), а прибытие — в Новый аэропорт Стамбула (IST) или аэропорт Сабиха Гёкчен (SAW).

Анталья

Прямой перелёт в Анталью длится в среднем 4 часа 15 минут. Расстояние между Санкт-Петербургом и Антальей — около 2560 км. Прямые рейсы выполняют, например, авиакомпании Pegasus Airlines и «Россия». Вылет также происходит из Пулково, а прибытие — в аэропорт Антальи (AYT).

Даламан

Прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Даламан в 2026 году нет. Перелёт с пересадкой занимает в среднем 7 часов 46 минут. Расстояние между городами — около 2580 км. Пересадка часто осуществляется в Стамбуле.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью