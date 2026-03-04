Городовой / Учеба / Какие учебные заведения есть в Павловске?
Какие учебные заведения есть в Павловске?

Опубликовано: 4 марта 2026 11:55
 Проверено редакцией
город, здание, памятник
Global Look Press/Semen Likhodeev
В Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга можно получить как среднее специальное, так и высшее образование.

В Павловске находится одно учебное заведение среднего профессионального образования и филиалы вуза.

СПО

Федеральное казённое профессиональное образовательное учреждение «Межрегиональный центр (колледж) Минтруда России». Это государственное учреждение, которое осуществляет среднее профессиональное образование и медико-социальную реабилитацию лиц с нарушением слуха. Находится по адресу г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Берёзовая, д. 18.

Специальности (по данным на 2025 год):

  • 49.02.02 — адаптивная физическая культура (углублённая подготовка);
  • 51.02.02 — социально-культурная деятельность (по видам);
  • 39.02.02 — сурдокоммуникация;
  • 54.02.01 — дизайн (по отраслям).

ВУЗы

Также в Павловске есть филиалы высших учебных заведений. В городе расположены два факультета Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина (ЛГУ им. А. С. Пушкина).

Факультет естествознания, географии и туризма находится по адресу ул. Профессора Молчанова, д. 23, г. Павловск, Пушкинский район, Санкт-Петербург. В структуру факультета входят кафедры естествознания и географии, туризма, гостеприимства и сферы обслуживания.

По этому же адресу расположен Факультет специального (дефектологического) образования. В структуру факультета входят кафедра коррекционной педагогики и коррекционной психологии, кафедра логопедии и научно-исследовательская лаборатория инклюзивного и специального образования.

Факультет реализует программы бакалавриата, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации по направлениям, связанным с дефектологическим образованием.

Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
