Какие учебные заведения есть в Павловске?

В Павловске находится одно учебное заведение среднего профессионального образования и филиалы вуза.
СПО
Федеральное казённое профессиональное образовательное учреждение «Межрегиональный центр (колледж) Минтруда России». Это государственное учреждение, которое осуществляет среднее профессиональное образование и медико-социальную реабилитацию лиц с нарушением слуха. Находится по адресу г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Берёзовая, д. 18.
Специальности (по данным на 2025 год):
- 49.02.02 — адаптивная физическая культура (углублённая подготовка);
- 51.02.02 — социально-культурная деятельность (по видам);
- 39.02.02 — сурдокоммуникация;
- 54.02.01 — дизайн (по отраслям).
ВУЗы
Также в Павловске есть филиалы высших учебных заведений. В городе расположены два факультета Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина (ЛГУ им. А. С. Пушкина).
Факультет естествознания, географии и туризма находится по адресу ул. Профессора Молчанова, д. 23, г. Павловск, Пушкинский район, Санкт-Петербург. В структуру факультета входят кафедры естествознания и географии, туризма, гостеприимства и сферы обслуживания.
По этому же адресу расположен Факультет специального (дефектологического) образования. В структуру факультета входят кафедра коррекционной педагогики и коррекционной психологии, кафедра логопедии и научно-исследовательская лаборатория инклюзивного и специального образования.
Факультет реализует программы бакалавриата, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации по направлениям, связанным с дефектологическим образованием.