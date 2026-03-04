Городовой / Город / Под Петербургом оживает «Заставская»: старт горного комплекса
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто может посетить бесплатно музейный комплекс Ораниенбаум? Вопросы о Петербурге
«Кресты» открыты для всех: первая экскурсия в сталинскую «шарашку» и камеры допросов Город
Бедного человека в магазине выдают 5 деталей: случай на кассе – проверьте себя Полезное
Рассада будет крепче молодой дубравы: продвинутые огородники знают секретный прием – залог рекордного урожая Полезное
Красители в сторону: яйца на Пасху крашу бумагой - фантастический результат за 20 минут, легко и просто Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Под Петербургом оживает «Заставская»: старт горного комплекса

Опубликовано: 4 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Под Петербургом оживает «Заставская»: старт горного комплекса
Под Петербургом оживает «Заставская»: старт горного комплекса
Global Look Press / Maksim Konstantinov
На данный момент работники настраивают подъемную машину.

На строящейся станции петербургского метро «Заставская» смонтировали комплекс для выемки грунта. На поверхности площадки уже возвели все несущие опоры и горизонтальные балки перекрытий.

На участке будущей станции «Заставская» Красносельско-Калининской линии стартовал монтаж наземного горного комплекса.

Сейчас специалисты настраивают подъемный механизм — основной элемент для транспортировки грунта, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Добавим, что на стройплощадке установлены все опоры и балки перекрытий, а также подключены четыре бункера для накопления грунта.

Работники готовят вертикальную шахту для спуска оборудования и подъема вынутого грунта. Вокруг будущего раскопа разместили 17 колец, а часть конструкции — начало одного из рудничных дворов — уже забетонирована.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью