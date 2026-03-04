Под Петербургом оживает «Заставская»: старт горного комплекса

На строящейся станции петербургского метро «Заставская» смонтировали комплекс для выемки грунта. На поверхности площадки уже возвели все несущие опоры и горизонтальные балки перекрытий.
На участке будущей станции «Заставская» Красносельско-Калининской линии стартовал монтаж наземного горного комплекса.
Сейчас специалисты настраивают подъемный механизм — основной элемент для транспортировки грунта, сообщает телеграм-канал «Подземник».
Добавим, что на стройплощадке установлены все опоры и балки перекрытий, а также подключены четыре бункера для накопления грунта.
Работники готовят вертикальную шахту для спуска оборудования и подъема вынутого грунта. Вокруг будущего раскопа разместили 17 колец, а часть конструкции — начало одного из рудничных дворов — уже забетонирована.