Как доехать из Санкт-Петербурга до Царского Села?

Царское Село (сейчас — город Пушкин) — это жемчужина недалеко от Санкт-Петербурга, где можно погрузиться в атмосферу императорской эпохи. Достопримечательности включают Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, Александровский парк и другие исторические объекты. Добраться туда можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности.
Государственный музей-заповедник «Царское Село» расположен по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7.
На электричке
Один из самых быстрых и удобных вариантов — электричка с Витебского вокзала. Поезда отправляются несколько раз в час, время в пути — около 30 минут. К вокзалу легко добраться: он находится в минуте ходьбы от станции метро «Пушкинская». Также можно доехать троллейбусами №3, 8, 15 и 17, автобусами №225, 262, 290 и трамваем №16.
Альтернативный вариант — электричка с платформы Купчино. Станция метро «Купчино» связана с платформой подземным переходом. Поездка займёт всего 11–15 минут, а билет будет стоить дешевле, чем с Витебского вокзала.
От железнодорожной станции «Царское Село» до Екатерининского дворца нужно пройти пешком около 25–30 минут.
Путь пролегает через уютные городские скверы и исторические здания Пушкина. Если не хочется идти, можно сесть на автобус или вызвать такси.
На автобусе
Автобусы отправляются от нескольких станций метро:
- от «Купчино»: №186, 342 до остановки «Садовая улица — Екатерининский дворец»;
- от «Московской»: №299 до той же остановки или №187 до остановки «Египетские ворота» (оттуда до дворца пешком около 15 минут);
- от «Звёздной»: №179 до остановки «Станция „Царское Село“» со стороны улицы Удаловской.
Интервал движения автобусов — примерно каждые 15–20 минут. До остановки «Садовая улица — Екатерининский дворец» удобнее всего ехать, так как она расположена ближе всего к главному входу.
На автомобиле
Расстояние от Санкт-Петербурга до Пушкина — около 30 километров. При отсутствии пробок дорога займёт 30–35 минут, но в реальности время в пути часто составляет не менее часа из-за пробок. Местные автомобилисты рекомендуют ехать по Витебскому проспекту или Пулковскому шоссе.