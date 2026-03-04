Городовой / Вопросы о Петербурге / Как доехать из Санкт-Петербурга до Царского Села?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто может посетить бесплатно музейный комплекс Ораниенбаум? Вопросы о Петербурге
«Кресты» открыты для всех: первая экскурсия в сталинскую «шарашку» и камеры допросов Город
Бедного человека в магазине выдают 5 деталей: случай на кассе – проверьте себя Полезное
Рассада будет крепче молодой дубравы: продвинутые огородники знают секретный прием – залог рекордного урожая Полезное
Красители в сторону: яйца на Пасху крашу бумагой - фантастический результат за 20 минут, легко и просто Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как доехать из Санкт-Петербурга до Царского Села?

Опубликовано: 4 марта 2026 12:40
 Проверено редакцией
пушкин, город, музей
Как доехать из Санкт-Петербурга до Царского Села?
Global Look Press/Serguei Fomine
От Санкт-Петербурга до Царского Села ходят электрички и автобусы, а дорога на машине займет порядка 40 минут.

Царское Село (сейчас — город Пушкин) — это жемчужина недалеко от Санкт-Петербурга, где можно погрузиться в атмосферу императорской эпохи. Достопримечательности включают Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, Александровский парк и другие исторические объекты. Добраться туда можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» расположен по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7.

На электричке

Один из самых быстрых и удобных вариантов — электричка с Витебского вокзала. Поезда отправляются несколько раз в час, время в пути — около 30 минут. К вокзалу легко добраться: он находится в минуте ходьбы от станции метро «Пушкинская». Также можно доехать троллейбусами №3, 8, 15 и 17, автобусами №225, 262, 290 и трамваем №16.

Альтернативный вариант — электричка с платформы Купчино. Станция метро «Купчино» связана с платформой подземным переходом. Поездка займёт всего 11–15 минут, а билет будет стоить дешевле, чем с Витебского вокзала.

От железнодорожной станции «Царское Село» до Екатерининского дворца нужно пройти пешком около 25–30 минут.

Путь пролегает через уютные городские скверы и исторические здания Пушкина. Если не хочется идти, можно сесть на автобус или вызвать такси.

На автобусе

Автобусы отправляются от нескольких станций метро:

  • от «Купчино»: №186, 342 до остановки «Садовая улица — Екатерининский дворец»;
  • от «Московской»: №299 до той же остановки или №187 до остановки «Египетские ворота» (оттуда до дворца пешком около 15 минут);
  • от «Звёздной»: №179 до остановки «Станция „Царское Село“» со стороны улицы Удаловской.

Интервал движения автобусов — примерно каждые 15–20 минут. До остановки «Садовая улица — Екатерининский дворец» удобнее всего ехать, так как она расположена ближе всего к главному входу.

На автомобиле

Расстояние от Санкт-Петербурга до Пушкина — около 30 километров. При отсутствии пробок дорога займёт 30–35 минут, но в реальности время в пути часто составляет не менее часа из-за пробок. Местные автомобилисты рекомендуют ехать по Витебскому проспекту или Пулковскому шоссе.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью