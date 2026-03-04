Какие документы нужны для сдачи крови на донорство?

Основные документы, которые нуны для сдачи крови, — паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Чтобы стать донором крови в Санкт-Петербурге, нужно не только желание помочь, но и немного подготовки — в том числе собрать нужные документы. Это не так сложно, как кажется, но важно сделать всё правильно, чтобы процедура прошла гладко.

Основные документы

Для сдачи крови понадобятся:

Паспорт гражданина РФ (или другой документ, удостоверяющий личность). Он нужен, чтобы подтвердить вашу личность и возраст — донор должен быть старше 18 лет.

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта). Этот документ обязателен для оформления донорской карты и учёта донаций.

Если вы иностранный гражданин, дополнительно потребуется документ, подтверждающий проживание в Российской Федерации не менее 1 года.

Дополнительные рекомендации

Чтобы сэкономить время в учреждении, можно заранее заполнить анкету донора и три информированных согласия. Их можно скачать на сайте Городской станции переливания крови и заполнить собственноручно разборчиво (печатными буквами чёрными или синими чернилами). Неправильно заполненные документы не принимаются.

Где сдать кровь

Одно из основных учреждений — Городская станция переливания крови (СПб ГКУЗ «ГСПК»). Адрес: Московский проспект, дом 104Х (ст. м. «Московские ворота»).

Записаться можно через портал «Госуслуги» (вкладка «Здоровье», далее — «Донорство крови и её компонентов»).

Помимо документов, нужно учитывать и другие условия: вес — не менее 50 кг, индекс массы тела — от 18,5 до 40;

отсутствие временных и абсолютных противопоказаний к донорству;

соблюдение интервала между донациями (не чаще чем раз в 60 дней);

соответствие группы крови текущей потребности;

возвращение из-за рубежа (включая СНГ) более чем месяц назад;

прохождение месяца после полного курса вакцинации или выздоровления от COVID-19.

Перед донацией важно соблюдать диету: за 24 часа исключить жирную, жареную, острую пищу, орехи, семечки, майонез, молочные продукты; за 48 часов не употреблять алкоголь; за 72 часа не принимать лекарства на основе аспирина и анальгетиков. Утром разрешён лёгкий завтрак — чай с булкой или печеньем без масла.

