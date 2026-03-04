Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие зоны платной парковки входят в Адмиралтейский район Санкт-Петербурга?
Какие зоны платной парковки входят в Адмиралтейский район Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 4 марта 2026 10:45
 Проверено редакцией
платная парковка, улица
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга платная парковка установлена на 153 улицах, разделённых на 6 зон.  

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга зона платной парковки охватывает значительную часть территории, за исключением участка южнее Обводного канала. Система была введена 1 ноября 2022 года и включает 153 улицы, разделённые на 6 зон по муниципальным образованиям.

Зоны платной парковки

Адмиралтейский район разделён на следующие зоны:

  • 7807 — Адмиралтейский округ;
  • 7808 — Семёновский;
  • 7809 — Сенной округ;
  • 7810 — Коломна;
  • 7811 — Измайловское;
  • 7812 — Екатерингофский.

В зону платной парковки входят, например, Адмиралтейская набережная, Адмиралтейский проспект, Большая Морская улица, набережная канала Грибоедова, Казанская улица, Дворцовый проезд, Никольская площадь, Малая Морская улица, переулок Пирогова, Прачечный переулок, проспект Римского-Корсакова, Садовая улица, улица Труда, Бронницкая улица, Введенский проспект, Гороховая улица, Загородный проспект и многие другие.

Тарифы и режим работы

С 15 октября 2025 года в Санкт-Петербурге введено зонирование с дифференцированными тарифами в зависимости от загруженности улиц. Для Адмиралтейского района это означает, что стоимость парковки варьируется в зависимости от конкретной зоны.

Режим работы: с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни. С 20:01 до 7:59 парковка бесплатна для всех.

Особенности

Для местных жителей сохраняются льготы: можно оформить годовое парковочное разрешение для автомобилей категории В (легковые автомобили) по сниженной стоимости. Также бесплатная парковка доступна для льготных категорий граждан.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
