Какие зоны платной парковки входят в Адмиралтейский район Санкт-Петербурга?

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга зона платной парковки охватывает значительную часть территории, за исключением участка южнее Обводного канала. Система была введена 1 ноября 2022 года и включает 153 улицы, разделённые на 6 зон по муниципальным образованиям.
Зоны платной парковки
Адмиралтейский район разделён на следующие зоны:
- 7807 — Адмиралтейский округ;
- 7808 — Семёновский;
- 7809 — Сенной округ;
- 7810 — Коломна;
- 7811 — Измайловское;
- 7812 — Екатерингофский.
В зону платной парковки входят, например, Адмиралтейская набережная, Адмиралтейский проспект, Большая Морская улица, набережная канала Грибоедова, Казанская улица, Дворцовый проезд, Никольская площадь, Малая Морская улица, переулок Пирогова, Прачечный переулок, проспект Римского-Корсакова, Садовая улица, улица Труда, Бронницкая улица, Введенский проспект, Гороховая улица, Загородный проспект и многие другие.
Тарифы и режим работы
С 15 октября 2025 года в Санкт-Петербурге введено зонирование с дифференцированными тарифами в зависимости от загруженности улиц. Для Адмиралтейского района это означает, что стоимость парковки варьируется в зависимости от конкретной зоны.
Режим работы: с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни. С 20:01 до 7:59 парковка бесплатна для всех.
Особенности
Для местных жителей сохраняются льготы: можно оформить годовое парковочное разрешение для автомобилей категории В (легковые автомобили) по сниженной стоимости. Также бесплатная парковка доступна для льготных категорий граждан.