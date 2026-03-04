Денежный маникюр на март в 2026 году: благоприятные дни, цвета, оттенки удачи — притягиваем в карман богатство

Современные женщины знают, что для того чтобы чего-то добиться, нужно не только развиваться и работать над собой, но и посылать во Вселенную определенные сигналы, рассказывающие о желаниях. Так, существует понятие "денежного маникюра", которое означает дизайн, притягивающий богатство. Космос считывает сигнал и посылает носительнице такого маникюра прибыль. Расскажем, как приманить деньги в марте-2026 при помощи денежного маникюра.
Цвета богатства
Нежно-розовый, лавандовый, нежно-голубой - вот цвета, который привлекут в ваш карман деньги в марте 2026 года. Пастельные тона позволят наладить гармоничные финансовые отношения в этот период.
Оттенки удачи
Деньги тянутся к удачливым, а мартовский цвета удачи - это небесно-голубой, металлик, холодный белый. Голубой помогает спокойно решать любые финансовые вопросы, а металлик дарит блестящие материальные возможности.
Лунный календарь-2026
Ну а усилить действие денежного дизайна можно при помощи Лунного календаря. Считается, что если выполнить маникюр в определенные даты, то его денежный сигнал будет еще более ярким, продержится он дольше, да и сама процедура пройдет вполне комфортно. Согласно Лунному календарю на март-2026, благоприятные дни для выполнения денежного маникюра следующие:
- 4-6, 9–11, 16–17, 21, 23–25, 31 марта.
А вот 1–2, 3, 7–8, 12–15, 18–20, 22 и с 26 по 30 марта маникюр лучше не делать. Во-первых, сигнал во Вселенную будет недостаточно четким, а во-вторых, во время процедуры могут произойти неприятности, например, мастер защипнет кожу или сделает покрытие не особо устойчивым. Зато в такие дни допускаются легкие манипуляции: укрепление, питание, восстановление ногтей.
