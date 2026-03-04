Городовой / Полезное / Изменили схему посадки малины – урожая собрали вагон и тележку: инновационный метод выращивания
Изменили схему посадки малины – урожая собрали вагон и тележку: инновационный метод выращивания

Опубликовано: 4 марта 2026 09:39
 Проверено редакцией
Инновационный метод посадки малины

Малина является одной из наиболее востребованных ягодных культур среди садоводов. Ее ценят за относительную неприхотливость, простоту ухода и превосходные вкусовые качества.

Тем не менее, довольно важно своевременно вырезать старые кусты малины, освобождая место для роста молодых побегов. Порой данная процедура вызывает затруднения из-за слишком загущенных посадок.

Автор канала «Моя любимая дача» (18+) представил инновационный подход к выращиванию малины, предложив арочный метод агротехники. Он существенно облегчит жизнь дачников.

Для реализации данного метода потребуются металлические прутья длиной 4 метра. Их следует изогнуть в форме арки высотой приблизительно полтора метра и надежно закрепить в грунте. Можно использовать колышки, чтобы конструкция со временем не расшатывалась.

Схема посадки очень простая. Один куст высаживается у основания одной стороны дуги, а второй – у противоположной. Верхушки растений направляются навстречу друг другу и фиксируются на арочном пруте при помощи стяжек или проволоки.

Этот нетрадиционный метод выращивания не только привлекает внимание, но и значительно упрощает процесс сбора урожая.

Ранее мы рассказали, как помочь грушевому дереву при появлении на листьях пятен.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
