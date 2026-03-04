Пенсионер остался жить один на острове в Азовском море: что из этого получилось – как сложилась его судьба

Непростая история пенсионера, который остался жить на острове

В Азовском море есть остров Ейская коса, который отделяет Ейский лиман от Тагонрогского залива. Осенью здесь дуют сильнейшие ветра, которые буквально сбивают с ног. Но больше пугает одиночество и удаленность от благ цивилизации, а также риск остаться без еды и воды. Когда-то здесь работал рыбсовхоз, где занимались выращиванием рыбы семейства осетровых. Со временем хозяйство пришло в упадок, и сохранился только крепкий дом, который приглянулся одному пенсионеру. О его судьбе поведала автор Дзен-канала "Под зонтиком" (18+).

Ейский Робинзон

Вадим Бирюков когда-то трудился рыбаком. Работа у моря стала для него смыслом жизни, поэтому развал рыбсовхоза в 2000-х годах он воспринял очень болезненно. Попытки найти работу не увенчались успехом, тем более у мужчины была инвалидность.

Поэтому Бирюков решил остаться жить на острове. Одиночество и удаление от цивилизации его не испугало, а только укрепило силу духа. Мужчина отремонтировал дом, оставшийся от рыбсовхоза, завел кошку, собаку и козу. Вадим Бирюков продолжал ловить рыбу, которую ел сам и кормил ей своих домашних животных. А козы щипали сочную траву, которая в избытке росла на острове.

Кроме того, мужчина разбил небольшой огород, а воду собирал в емкости во время дождя. Со временем весть об отшельнике начала распространяться, на остров стали приезжать любопытные туристы, которые привозили Ейскому Робинзону гостинца. Мужчиной заинтересовались и местные власти, они предложили Вадиму Бирюкову переехать в город, но отшельник категорически отказался. Тогда сотрудники МЧС стали периодически привозить ему продовольствие.

Потеря дома

Со временем дом отшельника стал разваливаться из-за близости к воде, и мужчина перебрался в сторожку. Но и она сгорела. Несмотря на все трудности и испытания, Вадим Бирюков все равно не покинул остров, а начал постепенно восстанавливать жилье. Ему помогли люди. Но через полгода дом затопило, наводнение мужчина вместе с питомцами переждал на крыше.

Спустя год Вадим, конечно, не без помощи людей построил новый дом, где благополучно прожил до 2020 года. Скончался Ейский Робинзон в возрасте 68 лет. До последних дней он оставался верным духу свободы, морю и одиночеству, намеренно отказавшись от комфорта и благ цивилизации.

Мнение интернет-пользователей

Интернет-пользователи поблагодарили путешественницу за историю и поделились своими мыслями на этот счет:

"Одно время вместе с кошкой и собакой у этого рыбака жил козел, бодал его по настроению. Зимой, когда вставал лед, Вадим изредка сам приходил к нам пешком на Нахаловку". "Это его выбор, его земной путь, наверное, ему было так хорошо жить в компании своих любимцев под шум моря". "Курортный сезон на Азовском море длится три месяца: с июня по август. Осенью здесь действительно дуют лютые ветра, очень холодно. Это не Сочи с субтропическим климатом". "Так много где жили и живут люди в природе. По разным причинам и обстоятельствам. Иногда в очень суровых условиях и вдали от цивилизации. Кто-то это делает временно. Кто-то старается так жить долго. Чтобы так жить, надо иметь крепкое здоровье, много чего уметь и много трудиться. Многие хотели бы так жить в пожилом возрасте. Но мало кто сможет, и организм уже не тот". "Вспомним ту же Агафью Лыкову в Саянской тайге. Она и слышать не хочет о цивилизации. Ее опекают многие, в том числе заповедник, губернатор Кемеровской области, МЧС Хакасии. Волонтеры летом работают. Корм для коз заготавливают, дрова, огород обрабатывают. Старенькая уже. Дважды с ней встречалась. Своеобразная очень".

