Яхтенный рай в Горской: стройка марины начнется в 2026-м

Лето 2026 года станет стартом строительства первого здания в туристическом кластере "Санкт-Петербург Марина" в поселке Горская, рассказал командор "Яхт-клуба Санкт-Петербург" Владимир Любомиров. Полное завершение работ ожидается к 2028 году.
Как отметил Любомиров, это сооружение предназначено для спортивного отдыха и займет примерно 20 тысяч квадратных метров.
На первом этапе создадут марину около 30 гектаров, способную принять 400 моторных и парусных яхт. Кроме того, появятся объекты Академии парусного спорта, отели и коммерческие помещения. Сейчас активно прорабатывается дизайн академии.
Второй этап намечен на 2026–2030 годы: за это время возведут спортивный кластер на 40 гектарах. Весь туристический кластер планируют сдать в эксплуатацию к концу 2030 года.
Общий бюджет проекта — 250 миллиардов рублей, где 140 миллиардов поступят от частных инвесторов, а 70 миллиардов — из федеральных и региональных бюджетов на инфраструктуру.
Ранее комитет по градостроительству и архитектуре инициировал крупную корректировку генплана территории в поселке Горская Приморского района Петербурга.
При этом уточняются характеристики двух участков свыше 240 гектаров у берега Невской губы. Площадь капитальной застройки превысит 1,5 миллиона квадратных метров, с инфраструктурой уровня полноценного микрорайона.
Эти изменения прокладывают дорогу для реализации "Санкт-Петербург Марина" в партнерстве с структурами "Газпрома".