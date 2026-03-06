Восстанет, словно Феникс из пепла: реанимация погибающей орхидеи – новые корни попрут, как иглы у ежа

Любители орхидей не понаслышке знают, насколько капризен этот цветок. Чуть что не так – и красотка может погибнуть. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как можно реанимировать растение, которое осталось без корневой системы.
По словам специалиста, существует два действенных способа.
Первый метод заключается в использовании чистого полиэтиленового пакета, в который помещается слегка увлажнённый субстрат. Растение располагается в пакете корнями вниз, после чего пакет герметично завязывается.
Рекомендуется осматривать корневую систему каждые два-три дня. Если в течение двух дней признаки отмирания корешков отсутствуют, это свидетельствует об успешном завершении этапа реанимации. После того как молодые корни достигнут длины в пять сантиметров, орхидею можно пересаживать в новую ёмкость с умеренно увлажнённым субстратом.
Второй метод реанимации орхидеи включает помещение растения в воду после удаления повреждённых корней. Этот способ менее действенный, но тоже имеет право на существование.
Берегите своих экзотических красавиц, и они ответят вам буйным цветением!
