Без грубости и тыканья мордой: бумажку в лоток — и котенок сам пришел на горшок

Как приучить котенка к лотку без жестокости?

Если в вашем доме появился котенок, то первое, что нужно сделать - приучить его ходить в туалет на место. Но, как правило, сразу сделать это не получится. Иногда владелец использует даже жестокие методы приучения, например, тыкает малыша мордой в горшок либо запирает его в туалете на несколько дней, но все-равно ничего не помогает. А все потому, что с кошками надо действовать хитростью и лаской, а не жестокостью. Расскажем о самом простом и эффективном способе приучения котенка к горшку.

Очевидно, что первое время котенок будет ходить в туалет не на место. Например, он сделал лужицу на полу. Все, что нужно сделать - промокнуть в его моче обрывок бумажки и положить его в лоток, а лужицу хорошо затереть. В следующий раз кошачий ребенок инстинктивно пойдет искать место для туалета по запаху, и тогда нос приведет его к горшку. Так питомец и приучится ходить в туалет на место.

Если котенок ни в какую не желает делать свои интимные дела в лотке, то попробуйте сменить его. Не котенка, конечно, а лоток. Иногда кошкам может не нравиться форма, запах или материал изделия. Также попробуйте заменить наполнитель. На первое время можно использовать, например, песок или опилки - да, не слишком гигиенично, но кошкам нравится, и когда малыш приучится ходить на место, тогда можно и заменить на более качественный наполнитель.

А еще котенка может отталкивать место, куда вы требуете ходить на горшок. Так, кошки любят совершать туалет в укромном месте, например, в углу или какой-то нише, где их никто не видит. И если лоток расположен в открытом пространстве у всех на виду, то котенок может отказаться в него ходить.

Если котенок повадился ходить в туалет в один из углов, а в придуманное вами место никак не хочет, то поставьте лоток туда. Постепенно его можно сдвигать ближе к месту, где бы вы хотели, чтобы питомец совершал свои пикантные занятия. Ну а если котенок научился ходить "по-маленькому" в лоток, а "большие" дела оставляет рядом, то просто поставьте еще один лоток. А главное - не ругайте малыша и помните, что это всего лишь ребенок, которому предстоит многому научиться, а без ошибок к успеху не придешь.

