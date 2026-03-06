Селфи на троне Мальтийского ордена обошлось петербуржцу в 825 тысяч

Калининский районный суд Санкт-Петербурга обязал посетителя Эрмитажа, который уселся на трон магистра Мальтийского ордена, выплатить 825 тыс. рублей за материальный ущерб, сообщила глава объединённой пресс-службы судов Дарья Лебедева.
Инцидент привёл к значительным повреждениям ценных экспонатов.
Как уточняет Лебедева, 21 марта 2025 года примерно в 14:50 в зале № 172 Эрмитажа гость сел на редкий трон магистра Мальтийского ордена и поставил ноги на приставную скамью.
Из-за действий у трона деформировалось сиденье, а также появились порезы и разрывы бархатной обивки на самом троне и скамье.
Суд присудил виновнику оплатить реставрацию на 825 813 рублей плюс госпошлину в 21 516 рублей.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в Эрмитаже мужчина ради эффектного фото повредил трон. 59-летний посетитель перешагнул верёвочное заграждение, сел на кресло магистра Мальтийского ордена для селфи, после чего музей подал иск на 825 тыс. рублей.