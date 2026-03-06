Городовой / Город / Селфи на троне Мальтийского ордена обошлось петербуржцу в 825 тысяч
Селфи на троне Мальтийского ордена обошлось петербуржцу в 825 тысяч

Опубликовано: 6 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Pogiba Aleksandra / news.ru
Экспонаты в результате выходки мужчины серьезно пострадали.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга обязал посетителя Эрмитажа, который уселся на трон магистра Мальтийского ордена, выплатить 825 тыс. рублей за материальный ущерб, сообщила глава объединённой пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Инцидент привёл к значительным повреждениям ценных экспонатов.

Как уточняет Лебедева, 21 марта 2025 года примерно в 14:50 в зале № 172 Эрмитажа гость сел на редкий трон магистра Мальтийского ордена и поставил ноги на приставную скамью.

Из-за действий у трона деформировалось сиденье, а также появились порезы и разрывы бархатной обивки на самом троне и скамье.

Суд присудил виновнику оплатить реставрацию на 825 813 рублей плюс госпошлину в 21 516 рублей.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Эрмитаже мужчина ради эффектного фото повредил трон. 59-летний посетитель перешагнул верёвочное заграждение, сел на кресло магистра Мальтийского ордена для селфи, после чего музей подал иск на 825 тыс. рублей.

Автор:
Юлия Аликова
