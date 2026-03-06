Покупаю билет на поезд только так – и еду как царица: ни шума, ни соседей – комфорт и тишина

3 хитрости при покупке билета, которые помогут путешествовать в поезде в тишине и без соседей

Многие любят путешествовать на поезде: бескрайние просторы за окном, стук колес и горячий чай в стакане с подстаканником на столе, – все это создает особую атмосферу, успокаивает и погружает в приятные воспоминания. Но иногда поездка может превратиться в сущий ад: храп соседа, аромат лапши быстрого приготовления и нестиранных носков разочаруют любого. Однако такие ситуации можно предотвратить, если воспользоваться при покупке билетов 3 лайфхаками, которыми поделился автор Дзен-канала "Путешествия с фотокамерой" (18+).

Покупка билетов на "боковушке"

Если вы путешествуете в плацкарте в одиночку, то лучше покупать нижнее боковое место в конце вагона: 41, 39 или 37 место. Потому что верхние боковые полки недалеко от туалета занимают в последнюю очередь, а если это не сезон массовых перевозок, то они вообще остаются свободными.

Покупка билетов в последнем вагоне

Принцип работы касс и программ по продаже билетов построен таким образом, что билеты в вагонах продаются по порядку, и последние купе последнего вагона поезда пассажиры занимают в последнюю очередь. Иногда они и вовсе остаются пустыми, конечно, если речь идет не о "горячем" сезоне.

Нестандартные даты и время

Как показывает практика, люди реже всего путешествуют в поездах со вторника по четверг. Особенно, если речь идет об утренних рейсах.

Естественно, все эти рекомендации могут работать только в обычное время, а не в период новогодних или летних перевозок.

Личный опыт путешественников

Интернет-пользователи поблагодарили путешественника за советы и поделились собственными хитростями при покупке билетов на поезд:

"В фирменных поездах беру СВ или купе с питанием, но только последнее купе и нижние места. В несезон очень часто езжу один, максимум – с одним соседом". "Самое действенное – только полностью выкупить все купе. Тогда гарантированно будешь ехать один". "Берем с мужем две нижние полки, в несезон срабатывает: едем в купе вдвоем. Посмотрим, как повезет в мае. Едем с внучкой вдвоем. Взяли две нижние полки в купе. Переживаю, чтобы не нашлись любители меняться. Внучка у меня молодая – 20 лет".

