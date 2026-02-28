Ни паспорт, ни билет больше не нужны: РЖД вводят новые правила посадки в поезда – вот как будем путешествовать в 2026 году

Новые правила посадки в поезда: что изменится в 2026 году

Россиянам рассказали о нововведениях от РЖД, которые вступят в силу уже в ближайшее время. В начале 2026 года на некоторых маршрутах предъявлять паспорт или билет при посадке в поезд больше не придется. Вот как теперь будем путешествовать.

Лицо вместо паспорта

В 2026 году РЖД внедряют биометрическую систему при посадке в поезда. Пока нововведение коснулось только скоростных маршрутов. Лицо вместо паспорта и билета можно будет предъявить в поездах "Ласточка", следующих из Москвы в Иваново, Нижний Новгород и Кострому.

Legion-Media

Услуга будет доступна пассажирам, сдавшим биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС). Планируется, что внедрение нового сервиса сделает поездку еще более комфортной и безопасной. Со временем возможность посадки по биометрии планируется распространить и на другие поезда.

При этом в компании подчеркнули, что привычные методы посадки по паспорту и билету тоже сохранятся и будут доступны.

Недостатки посадки по биометрии

Вместе с тем недостатков и рисков у такого нововведения пока тоже немало. Внедрение биометрической системы потребует серьезных затрат от перевозчика, включая установку камер, серверов и специального программного обеспечения. При этом есть риск утечки биометрических данных, а также технических сбоев, которые могут привести к отказу в посадке добропорядочным пассажирам.

Мнения пассажиров

Мнения людей относительно новой услуги РЖД разделились. Своими мыслями на этот счет они поделились на интернет-просторах:

"Сейчас пока паспорт 2 раза проверяют: на посадке и уже в вагоне, после отправления. Это утомляет, а по биометрии все быстрее будет проходить". "Считаю, что умные пассажиры ни при каких обстоятельствах свою биометрию не сдадут". "А туалеты с отверстиями в окружающий мир на фоне всех этих инноваций останутся?". "В моем доме домофон с биометрией: то узнает, то не узнает". "Да пора отменять бумажки - анахронизм".

