Ни паспорт, ни билет больше не нужны: РЖД вводят новые правила посадки в поезда – вот как будем путешествовать в 2026 году

Россиянам рассказали о нововведениях от РЖД, которые вступят в силу уже в ближайшее время. В начале 2026 года на некоторых маршрутах предъявлять паспорт или билет при посадке в поезд больше не придется. Вот как теперь будем путешествовать.
Лицо вместо паспорта
В 2026 году РЖД внедряют биометрическую систему при посадке в поезда. Пока нововведение коснулось только скоростных маршрутов. Лицо вместо паспорта и билета можно будет предъявить в поездах "Ласточка", следующих из Москвы в Иваново, Нижний Новгород и Кострому.
Услуга будет доступна пассажирам, сдавшим биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС). Планируется, что внедрение нового сервиса сделает поездку еще более комфортной и безопасной. Со временем возможность посадки по биометрии планируется распространить и на другие поезда.
При этом в компании подчеркнули, что привычные методы посадки по паспорту и билету тоже сохранятся и будут доступны.
Недостатки посадки по биометрии
Вместе с тем недостатков и рисков у такого нововведения пока тоже немало. Внедрение биометрической системы потребует серьезных затрат от перевозчика, включая установку камер, серверов и специального программного обеспечения. При этом есть риск утечки биометрических данных, а также технических сбоев, которые могут привести к отказу в посадке добропорядочным пассажирам.
Мнения пассажиров
Мнения людей относительно новой услуги РЖД разделились. Своими мыслями на этот счет они поделились на интернет-просторах:
"Сейчас пока паспорт 2 раза проверяют: на посадке и уже в вагоне, после отправления. Это утомляет, а по биометрии все быстрее будет проходить".
"Считаю, что умные пассажиры ни при каких обстоятельствах свою биометрию не сдадут".
"А туалеты с отверстиями в окружающий мир на фоне всех этих инноваций останутся?".
"В моем доме домофон с биометрией: то узнает, то не узнает".
"Да пора отменять бумажки - анахронизм".
