Городовой / Полезное / Из 777 сортов в 2026 году выбираю 1 – и срываю джекпот: с куста "гребу" по 50 томатов – крупных, сочных и бомбически сладких
Опубликовано: 28 февраля 2026 13:02
 Проверено редакцией
Рекомендации агронома Давыдовой

Если вы еще не приобрели семена высокоурожайных томатов, рекомендуем обратить внимание на раннеспелый низкорослый гибрид "Герцогиня вкуса". Данный сорт получил положительные отзывы от опытного садовода Ксении Давыдовой, которая отмечает его стабильную урожайность на протяжении многих лет.

Название томата отражает его главные характеристики — плоды "Герцогини вкуса" отличаются превосходными вкусовыми качествами, плотной мякотью и выраженной сладостью.

Средний вес плода составляет около 150 граммов. Томаты имеют слегка приплюснутую шаровидную форму. Поверхность может быть как гладкой, так и ребристой. Плоды обладают хорошей лежкостью, устойчивы к растрескиванию и пригодны для длительного хранения.

Эти томаты идеально подходят для употребления в свежем виде, а также для производства соусов, кетчупов и соков. Благодаря компактному размеру, они удобны для цельноплодного консервирования.

Период плодоношения начинается через 90 дней после появления всходов. Сбор урожая осуществляется в три этапа в течение сезона. Потенциальная урожайность составляет до 18 кг с одного квадратного метра.

Детерминантные кусты сорта характеризуются умеренным ростом, достигая в высоту около 70 см, что обеспечивает удобство выращивания как в тепличных условиях, так и в открытом грунте.

Гибрид обладает развитой и устойчивой корневой системой, демонстрирующей высокую толерантность к переувлажнению субстрата, а также к повышенной кислотности почвы, жаре и пониженным температурам.

"Выращивала этот сорт в теплице. Куст весь усыпан томатами, просто места живого на кусте не было", – рассказала Давыдова.

Ранее мы рассказали о трех высокоурожайных сортах томатов.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
