Как экономить заряд на смартфоне: 3 хитрости — и батарея держится почти неделю

Продлеваем "жизнь" аккумулятора у смартфона

Владельцы смартфонов знают, что чем старше гаджет, тем хуже он держит батарею. Проходит пара лет с момента покупки, и вот уже вы начинаете заряжать телефон буквально каждый день, а то и несколько раз в сутки. Кажется, уже ничего не остается делать, кроме как менять аппарат, однако 3 простых хитрости помогут вам решить проблему. Лайфхаками, которые позволят экономить заряд батареи, делятся авторы дзен-канала "Pedant.ru".

Вот что нужно сделать со смартфоном, чтобы он держал батарею как можно дольше.

Тёмная тема

Если экран вашего смартфона — AMOLED, то переключитесь в темный режим. Для этого найдите в "Настройках" раздел "Экран" и переключитесь на "Темную тему". На таких дисплеях темный цвет почти не расходует заряд. Однако если ваш дисплей - IPS, то лайфхак не сработает, поэтому лучше воспользоваться следующими двумя хитростями.

Яркость

Яркость экрана "пожирает" очень много энергии, поэтому включите режим "Автояркость". Так подсветка будет подстраиваться под степень освещенности вокруг, то есть в темноте дисплей окажется приглушенным, а на улице - более ярким. Таким образом смартфон сам будет решать, когда яркость нужна, а когда можно обойтись без нее. Найти режим "Автояркость" можно в настройках смартфона

Экран: 60 Гц вместо 120

120 Гц дают плавную красивую картинку, на которую приятно смотреть, однако батарея за такую красоту платит очень активной работой. Чтобы сэкономить заряд, переключитесь на 60 Гц, и заряжать телефон потребуется в два раза реже. Сначала такие резкие переходы картинок покажутся неудобными, но спустя несколько минут вы привыкнете, будто так было всегда.

Такие простые лайфхаки позволят заряжать смартфон гораздо реже - буквально раз в несколько дней. Так вы не только побережете свои нервы и время, но и продлите срок эксплуатации смартфона.

Ранее "Городовой" рассказывал, как при помощи использования "метода тахометра" можно не прогревать двигатель автомобиля зимой.