Умным садоводам танцы с бубном не нужны: черенок даст кисточку корней просто в воде, но обрезать - только так

Новости по теме

Не в булочки, а черенкам: 2 ингредиента с кухни - даже палка дает мощные корни, в воде не гниет

Перейти

1 ложка в воду - и черенки отпустили "бороду" из корней: покрылись упругой щеткой в два счета

Перейти

Корни пустит даже палка от метлы: Ставлю черенки в жижу из алоэ - пропорции

Перейти

В феврале антуриуму – важнее воды: 1 ложка в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

Перейти

Не только воду: в Петербурге показания тепла и горячей воды теперь принимает виртуальный помощник

Перейти